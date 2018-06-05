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Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо впала в кому

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Нина Кирсо впала в кому
Нина Кирсо впала в кому

Нина Кирсо, солистка поп-группы "Фристайл", который был популярен в 1990-е годы, находится в коме.

Об этом сообщают "Факты". По информации СМИ, 1 июня 55-летняя певица перенесла инсульт, а на следующий день ее прооперировали.

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Нину без сознания нашли в частном доме в Полтаве знакомые, их встревожило то, что женщина не отвечает на звонки. Муж Кирсо (руководитель, композитор и продюсер группы "Фристайл") Анатолий Розанов с 20-летним сыном Максимом находились в это время на гастролях.

Администратор коллектива Игорь Лахин подтвердил, что Нина находится в одной из полтавских больниц и медики борются за ее жизнь.

Как известно, в ноябре группа отметит 30-летие. Все эти годы Кирсо была его участником. Она получила известность благодаря таким песням, как "Кораблик любви", "С днем ​​рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза", "Ты ни в чем не виноват ".

Смотрите видео "Фристайл" "Я тебе не верю"

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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