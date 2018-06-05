Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо впала в кому
Нина Кирсо, солистка поп-группы "Фристайл", который был популярен в 1990-е годы, находится в коме.
Об этом сообщают "Факты". По информации СМИ, 1 июня 55-летняя певица перенесла инсульт, а на следующий день ее прооперировали.
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Нину без сознания нашли в частном доме в Полтаве знакомые, их встревожило то, что женщина не отвечает на звонки. Муж Кирсо (руководитель, композитор и продюсер группы "Фристайл") Анатолий Розанов с 20-летним сыном Максимом находились в это время на гастролях.
Администратор коллектива Игорь Лахин подтвердил, что Нина находится в одной из полтавских больниц и медики борются за ее жизнь.
Как известно, в ноябре группа отметит 30-летие. Все эти годы Кирсо была его участником. Она получила известность благодаря таким песням, как "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза", "Ты ни в чем не виноват ".
Смотрите видео "Фристайл" – "Я тебе не верю"