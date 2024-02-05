"Не обманывайте себя": Соловьев в эфире выболтал правду о ситуации с оружием в России
Иногда российская пропаганда дает сбой и прямо в эфире рассказывает правдивую информацию. Происходит это не так часто, но всегда метко.
На этот раз россиянам частичку правды о ситуации с российским оружием рассказал Владимир Соловьев, передает 24 Канал. Однако, конечно, не обошлось без упоминаний о войне с Европой.
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Заявление Соловьева о войне с ЕС
Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев продолжает рассказывать странные вещи на российском телевидении. Так, недавно он заявил, что Беларусь будет воевать против Европы вместе с Россией.
При этом он признал, что у Евросоюза и оружие лучше, и армия больше. Более того – у них есть чему поучиться.
Не нужно себя обманывать, надо готовиться к большой войне. При этом надо четко понимать, что в этой войне нам будет противостоять гораздо больший мобилизационный ресурс. Только в Европе население пол миллиарда, у нас – под 150 миллионов. Ну, 160, если возьмем еще Беларусь,
– рассказал Соловьев.
Соловьев также решил напомнить россиянам, что Евросоюз в достаточном количестве производит оружие. Причем довольно качественное.
"Не надо себя обманывать, что у них нет военной промышленности. Многократно они доказывали, что могут в короткие сроки производить большое количество всего необходимого. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружения. Нам есть чему поучиться в высокоточности и с артиллерией не все так однозначно", – отметил пропагандист.
Последние "шедевры" российской пропаганды
- Другой российский пропагандистский телеведущий Дмитрий Киселев обвинил Соединенные Штаты в уничтожении самолета Ил-76 над Белгородской областью. Мол, экспертиза установила, что Ил-76 сбили системой Patriot с территории Украины. Однако делали это не украинцы, а сами же американцы. К такому мнению Киселев пришел, потому что Patriot – очень дорогая система, поэтому пользование ею якобы не доверяют украинцам.
- Свои размышления пропагандист подкрепил выводом, который поражает. Мол, если Соединенные Штаты продолжают "провоцировать" Россию, то Москве нужно нанести удар по польскому аэропорту Жешув. Все потому, что он является "основной перевалочной базой для западного оружия для Украины".
- Россиян, к слову, продолжают кормить сказками о "нападении НАТО", ведь военному Альянсу "ну точно" нужно захватить российские территории. Общество сомнениям истории пропаганды не подвергает, поэтому охотно этому верит, а потому больше всего желает, чтобы в этом году "не было войны".