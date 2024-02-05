"Не обманывайте себя": Соловьев в эфире выболтал правду о ситуации с оружием в России

Иногда российская пропаганда дает сбой и прямо в эфире рассказывает правдивую информацию. Происходит это не так часто, но всегда метко.

На этот раз россиянам частичку правды о ситуации с российским оружием рассказал Владимир Соловьев, передает 24 Канал. Однако, конечно, не обошлось без упоминаний о войне с Европой.

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Заявление Соловьева о войне с ЕС

Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев продолжает рассказывать странные вещи на российском телевидении. Так, недавно он заявил, что Беларусь будет воевать против Европы вместе с Россией.

При этом он признал, что у Евросоюза и оружие лучше, и армия больше. Более того – у них есть чему поучиться.

Не нужно себя обманывать, надо готовиться к большой войне. При этом надо четко понимать, что в этой войне нам будет противостоять гораздо больший мобилизационный ресурс. Только в Европе население пол миллиарда, у нас – под 150 миллионов. Ну, 160, если возьмем еще Беларусь,

– рассказал Соловьев.

Соловьев также решил напомнить россиянам, что Евросоюз в достаточном количестве производит оружие. Причем довольно качественное.

"Не надо себя обманывать, что у них нет военной промышленности. Многократно они доказывали, что могут в короткие сроки производить большое количество всего необходимого. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружения. Нам есть чему поучиться в высокоточности и с артиллерией не все так однозначно", – отметил пропагандист.

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