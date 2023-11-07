"Сожжем всех": у Соловьева произошел истерический приступ прямо в студии

Российские пропагандисты продолжают создавать параллельную реальность для своих зрителей, устраивая при этом истерические представления. Неудивительно, что "аполитических" россиян такие вопли уже достали, из-за чего рейтинги программы Соловьева существенно просели.

Главный маразматик российского телевидения Владимир Соловьев, согласно пропагандистским методичкам, изо всех сил пытаются связать военную помощь Украине с агрессией Третьего Рейха против СССР. Но сделать это без казенного воя ему не разрешают запросы аудитории.

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О чем истерят российские пропагандисты

Пропагандист "Россия 24" устроил двухминутную перепалку с другим актером, о том, "виноваты" ли обычные немцы в том, что их правительство помогает Украине оружием. Очевидно, таким образом российская пропаганда пытается "отзеркалить" западные дискуссии о том, виновны ли россияне в преступлениях "путинского режима".

"Кто снабжает оружие: народ или власть? Кто поставляет оружие: народ или власть?!" – допытывался у "эксперта" Соловьев.

"А кто сейчас ведет эту войну? Кто ответственен за снабжение немецкими танками?!" – поддакивает ему спикер, пытаясь перекричать ведущего.

Обзор российской пропаганды от 24 Канала: смотрите видео

"Я отвечу на этот вопрос: войну ведут немецкие власти, которые вскоре будут уничтожены. Ее ведет Меркель! Ведет ее Шольц!! Мы сожжем их всех, мы сожжем все "Леопарды" – и Берлин будет гореть!!!" – впал в истерику Соловьев.

На возражение, что такой сценарий не реалистичен, пропагандист не успокоился, а начал утверждать, что немецкую столицу "сожгут мусульмане или советские воины-освободители". Хотя еще летом после начала украинского наступления Соловьев пытался присекать своих спикеров, которые мечтали о том, чтобы "дойти до Львова".

Это еще раз свидетельствует, что пропагандистские передачи россиян – не более чем дешевая постановка.

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