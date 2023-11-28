Путин дал новую методику: Соловьев угрожает одной из самых мощных стран НАТО

В России дела стабильны. Пропагандисты продолжают кормить россиян обещаниями о "нападении на НАТО" и "решительных ответах" на поставки оружия Украине. В этот раз под "удар" попала Германия.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире с гостем размышляет о нападении на Германию, если Берлин согласится передать Украине дальнобойные ракеты. Подробнее о чепухе вражеской пропаганды рассказывает 24 Канал.

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"Германия и Россия снова в одной войне"

Пропагандисты получили новое указание – запугать Германию. Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев и его компания, зазубрив новую методику, не устают повторять о своей "страшной мести".

Мол, если Украина получит ракету Taurus, Россия начнет атаковать заводы на территории стран НАТО.

Это билет на войну. Писториус (министр обороны Германии – 24 Канал) понимает, что если поставляет Taurus, то, как говорил Дмитрий Анатольевич (Медведев), для нас "легитимной целью" становятся заводы, где эти ракеты производят. А это удар по территории НАТО, 5 статья, мы все это прекрасно понимаем,

– заявил Владимир Соловьев.

Пропагандист убежден, что Россия готова к полномасштабному конфликту. Хотя называет это "ужаснейшим сценарием", о котором неоднократно говорили.

"Этим людям в очередной раз удастся ввязать Россию в войну. "Эти люди" – это Шольц, Писториус, Бербок, Штрак-Циммерманн", – продолжает свое мнение Соловьев.

Соловьев говорит об Олафе Шольце – канцлере Германии, Борисе Писториусе – министре обороны, Анналене Бербок – министерке иностранных дел и Мари-Агнесе Штрак-Циммерманне – председателе Комитета Бундестага по вопросам обороны.

Гость Соловьева с ним абсолютно соглашается, потому что все "действительно движется в таком направлении".

Как Соловьев угрожает напасть на Германию: смотрите видео

Пропаганда России "пробивает дно"