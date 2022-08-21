Сообщают о работе ПВО оккупантов в Симферополе, а в Саках - новый "хлопок"

В Крыму все чаще стали раздаваться взрывы. Вечером 21 августа на временно оккупированном россией полуострове случился очередной "хлопок".

Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Люди начали писать о "хлопках" примерно в 19:00.

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В Крыму снова слышали взрывы

Вечером 21 августа в местных телеграм-каналах начали сообщать о взрывах возле Евпатории. Там вроде бы сработала российская система противовоздушной обороны.

Кроме этого, по словам очевидцев, ПВО работала в Новофедоровке. Вскоре блогер и активист Сергей Стерненко сообщил о "хлопках" в Саках, где недавно попали по авиабазе оккупантов.

Во временно оккупированных Саках трижды раздались аплодисменты,

– написал Стерненко.

К сообщению он добавил скриншот из местного чата. На нем можно прочесть разговор местных жителей об этих взрывах. По их словам, в Саках прозвучали 3 "хлопка", однако это якобы также было ПВО.

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