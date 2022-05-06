Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула 41 человека, включая 11 женщин

В пятницу 6 мая Украина и Россия провели обмен пленными. Сегодня домой удалось вернуть 41 человека, 11 из которых – женщины.

Среди освобожденных от российского плена – 28 военных. Также Украине удалось забрать домой 13 гражданских.

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Среди освобожденных есть настоятель храма ПЦУ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что среди освобожденных пленных есть настоятель храма Православной Церкви Украины.

по состоянию на 5 мая от 24 февраля между Украиной и Россией состоялось 9 обменов пленными. За это время в Украину вернулось 324 человека.

Отметим, что речь идет только об официальных случаях обмена пленными. Бывает, что бойцов обменивают сразу на линии фронта.

Важно обратить внимание на то, что Россия нарушает правила Женевской конвенции, держа пленных украинцев в плохих условиях. Их пытают, держат на холоде, женщин заставляют раздеваться и приседать перед мужчинами. Есть случаи, когда после российского плена украинцы возвращались с тяжелыми ранениями, сепсисом и ампутированными конечностями.

Официальный обмен пленных между Украиной и Россией: хронология событий

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