Заменить Кадырова могут два человека: у Зеленского сказали, чего боится Россия
Узурпатор Рамзан Кадыров находится в критическом состоянии. В случае его смерти в Чечне начнется борьба за власть, а в России – внутренние необратимые процессы.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, кто может заменить Кадырова и восстановить контроль в Чечне.
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"Там есть две другие особи, которые могут перехватить управление. Это Делимханов и Даудов. Я здесь не вижу существенных изменений, то есть все будет все равно под контролем", – отметил Подоляк.
Адам Делимханов – дальний родственник Кадырова, депутат российской госдумы.
Магомед Даудов – председатель парламента Чеченской республики.
К чему приведет смерть Кадырова
Гибель руководства ЧВК "Вагнера" оказала существенное влияние на силовую вертикаль в России. Теперь близок к смерти Кадыров. Вероятно, подобные эксцессы будут продолжаться – и так называемые "элиты" начнут бояться.
Но вообще это говорит о том, что все очень хрупкое в России. Внутренние процессы необратимы,
– констатировал Подоляк.
Кроме того, россияне боятся, что война закончится на условиях Украины. Тогда они будут абсолютно изолированы и окончательно лишатся репутации.
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Подоляк назвал три возможных сценария для российских "элит":
- смерть или исчезновение;
- обнуление репутации и невозвращение к глобальному политическому пространству;
- внутренний переворот.
Что известно о состоянии Кадырова: последние новости
- Чеченский узурпатор имеет проблемы с почками. Его оперировали в ОАЭ, но несколько дней назад началось отторжение почек. В настоящее время он находится в коме.
- Предполагают, что проблемы с почками начались вследствие отравления. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это делалось неоднократно.
- В украинской разведке подтвердили, что Кадыров в тяжелом состоянии. Андрей Юсов подчеркнул, что последние видео с лидером Чечни либо постановочные, либо несвежие.