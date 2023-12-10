Российские военные буквально пустили на верную смерть. Командование не жалеет личный состав в попытках достичь хоть каких-либо целей.
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Беспредел в русской армии
Российские военнослужащие из 150 полка жалуются на ужасные условия службы в армии. Несколько оккупантов даже посадили в клетку, потому что те не смогли выполнить боевое задание. Как рассказали сами россияне, их отправили в бой без командира, без подготовки и без артиллерийской поддержки.
Когда бойцы ВСУ начали накрывать территорию минометами, оккупанты попытались связаться с командиром. Однако они услышали, что руководству "по**й" и они должны двигаться вперед. Тогда мобилизованные россияне решили бежать.
Контрактники боятся идти задания, отправляют мобилизованных. На мобилизованных здесь по**ру, их отправляют задачу тупо гибнуть,
– рассказывают российские военные.
Когда военные вернулись на позиции, лейтенант начал угрожать им и, наконец, закрыл их в клетке – под регулярные обещания "записать их в груз 200". При этом командир действиям самостоятельно, никому не сообщив о действиях боевой группы.
Также россияне отмечают, что все командиры сидят в тылу, они не ходят на задание. Они говорят мобилизованным бросать "трехсотых" и продолжать двигаться вперед. Тела бойцов просто оставляют на поле боя. Если же мобилизованные вернутся без приказа, то их "обнулят"
Потери оккупантов в войне
- Только за прошедшие сутки Вооруженным Силам удалось ликвидировать 700 оккупантов. Таким образом, общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют 338 820 человек.
- Больше всего потерь враг испытывает в попытках окружить Авдеевку – там россияне не жалеют живую силу. В настоящее время на этом направлении действует около 40 тысяч человек. Если в среднем сосчитать, то потери оккупантов составляют около 300 – 400 человек в сутки.
- Институт изучения войны сообщает, что Россия несет потери в Украине с той же скоростью, с которой он создает новые силы. Россияне пытаются наступать с помощью пехоты, пытаясь экономить бронетехнику. Российские операции изнурительны для их же армии.