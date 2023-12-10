Российские военные буквально пустили на верную смерть. Командование не жалеет личный состав в попытках достичь хоть каких-либо целей.

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Беспредел в русской армии

Российские военнослужащие из 150 полка жалуются на ужасные условия службы в армии. Несколько оккупантов даже посадили в клетку, потому что те не смогли выполнить боевое задание. Как рассказали сами россияне, их отправили в бой без командира, без подготовки и без артиллерийской поддержки.

Когда бойцы ВСУ начали накрывать территорию минометами, оккупанты попытались связаться с командиром. Однако они услышали, что руководству "по**й" и они должны двигаться вперед. Тогда мобилизованные россияне решили бежать.

Контрактники боятся идти задания, отправляют мобилизованных. На мобилизованных здесь по**ру, их отправляют задачу тупо гибнуть,

– рассказывают российские военные.

Когда военные вернулись на позиции, лейтенант начал угрожать им и, наконец, закрыл их в клетке – под регулярные обещания "записать их в груз 200". При этом командир действиям самостоятельно, никому не сообщив о действиях боевой группы.

Также россияне отмечают, что все командиры сидят в тылу, они не ходят на задание. Они говорят мобилизованным бросать "трехсотых" и продолжать двигаться вперед. Тела бойцов просто оставляют на поле боя. Если же мобилизованные вернутся без приказа, то их "обнулят"

Потери оккупантов в войне