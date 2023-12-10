Російських військових буквально пустили на вірну смерть. Командування не шкодує особовий склад у спробах досягти хоч якихось цілей.
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Беззаконня у російській армії
Російські військовослужбовці з 150-го полку скаржаться на жахливі умови служби у армії. Декількох окупантів навіть посадили до клітки, бо ті не змогли виконати бойове завдання. Як розповіли самі росіяни, їх відправили у бій без командира, без підготовки та без жодної артилерійської підтримки.
Коли бійці ЗСУ почали накривати територію мінометами, окупанти спробували зв'язатися з командиром. Однак вони почули, що керівництву "по**й" і вони повинні рухатися вперед. Тоді мобілізовані росіяни вирішили тікати.
Контрактники бояться йти завдання, відправляють мобілізованих. На мобілізованих тут по**ру, їх відправляють завдання тупо гинути,
– розповідають російські військові.
Коли військові повернулися на позиції, лейтенант почав погрожувати їм та врешті-решт закрив їх у клітці – під регулярні обіцянки "записати їх у груз 200". При цьому командир діям самотужки, нікому не повідомивши про дії бойової групи.
Також росіяни зазначають, що всі командири сидять у тилу, вони не ходять на завдання. Вони говорять мобілізованим кидати "трьохсотих" та продовжувати рухатися вперед. Тіла бійців просто лишають на полі бою. Якщо ж мобілізовані повернуться без наказу, то їх "обнулять"
Втрати окупантів у війні
- Лише протягом минулої доби Збройним Силам вдалося ліквідувати 700 окупантів. Таким чином загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення становлять 338 820 осіб.
- Найбільше втрат ворог зазнає у спробах оточити Авдіївку – там росіяни не шкодують живої сили. Наразі на цьому напрямку діє близько 40 тисяч осіб. Якщо в середньому порахувати, то втрати окупантів становлять близько 300 – 400 осіб на добу.
- Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія зазнає втрат в Україні з тією ж швидкістю, з якою створює нові сили. Росіяни намагаються наступати за допомогою піхоти, намагаючись економити бронетехніку. Російські операції є виснажливими для їх же армії.