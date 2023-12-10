Російських військових буквально пустили на вірну смерть. Командування не шкодує особовий склад у спробах досягти хоч якихось цілей.

Дивіться також Таємний проєкт Кремля․ Дезертирство, п'яні перестрілки, втрати: чим живе нова бригада Росії

Беззаконня у російській армії

Російські військовослужбовці з 150-го полку скаржаться на жахливі умови служби у армії. Декількох окупантів навіть посадили до клітки, бо ті не змогли виконати бойове завдання. Як розповіли самі росіяни, їх відправили у бій без командира, без підготовки та без жодної артилерійської підтримки.

Коли бійці ЗСУ почали накривати територію мінометами, окупанти спробували зв'язатися з командиром. Однак вони почули, що керівництву "по**й" і вони повинні рухатися вперед. Тоді мобілізовані росіяни вирішили тікати.

Контрактники бояться йти завдання, відправляють мобілізованих. На мобілізованих тут по**ру, їх відправляють завдання тупо гинути,

– розповідають російські військові.

Коли військові повернулися на позиції, лейтенант почав погрожувати їм та врешті-решт закрив їх у клітці – під регулярні обіцянки "записати їх у груз 200". При цьому командир діям самотужки, нікому не повідомивши про дії бойової групи.

Також росіяни зазначають, що всі командири сидять у тилу, вони не ходять на завдання. Вони говорять мобілізованим кидати "трьохсотих" та продовжувати рухатися вперед. Тіла бійців просто лишають на полі бою. Якщо ж мобілізовані повернуться без наказу, то їх "обнулять"

Втрати окупантів у війні