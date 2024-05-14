Триумф Пекина: почему Китаю выгодна поддержка России

Китай известен своей приверженностью к России, он настаивает, чтобы Кремль принял участие в обсуждении украинской Формулы мира и продолжает усиливать экономические связи со страной-агрессором. Такое сотрудничество выгодно Китаю по определенным причинам.

Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что из-за войны России против Украины, США "не обращает внимания" на Тайвань. Также происходит экспансия России Китаем.

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Почему Китаю выгодна поддержка России

В Китае есть пословица – "сидеть над рекой и смотреть на трупы врагов, проплывающих", которая, по словам Давидюка, описывает эту ситуацию. Китаю выгодна поддержка России, ведь США "не пошли заниматься" Тайванем.

Пока что в западной военной риторике мы видим, что Тайвань на вторых ролях после Украины,

– отметил политолог.

Россия тем временем получает от Китая дешевый газ, нефть, древесину и уголь. Российские женщины, по словам Давидюка, считают китайцев сильными и храбрыми мужчинами, ведь российские мужчины – это алкоголики и преступники.

Идет полная экспансия России. Сегодня там торжествует Китай из-за того, что он "отплачивает" за все угнетения Советским Союзом,

– объяснил политолог.

Именно поэтому Китай не меняет свою международную политику, "сидит и получает удовольствие от того, как гниет Россия". Си Цзиньпин не готов выступать за завершение войны России с Украиной.

Я не думаю, что ему (Китаю – 24 Канал) нужно, чтобы Путин выиграл, но ему точно не надо, чтобы Путин проиграл, потому что это одна вертикаль автократических режимов. Он в это время неплохо грабит Россию,

– подчеркнул Давидюк.

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