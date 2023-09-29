Иран будет выбирать, – политолог-международник сказал, как можно переманить Тегеран на сторону США
Очевидно, что Россия хочет приобрести в Ирана баллистические ракеты. Тут важна также позиция Соединенных Штатов, которые могут заблокировать такое соглашение.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что в целом Иран сейчас будет маневрировать между Китаем и США, учитывая их предложения. Это достаточно типичное поведение для восточных стран.
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Что Китай предложил Ирану
Как подчеркнул Осипенко, Пекин предлагает стабильные продажи иранской нефти в Китай в течение 25 лет. Это значит, что Тегеран застраховал себя на этот период времени – он будет точно получать доходы в бюджет.
Соединенные Штаты отдают себе отчет об этой ситуации. Поэтому, возможно, им нужно сделать лучшее предложение, чтобы Иран метнулся поближе к США,
Вашингтону нужно это учитывать и сделать предложение получше. Иран будет выбирать между Китаем и США в контексте того, кто больше даст. Но все равно ментально Тегеран находится на стороне авторитарных режимов. У них не демократия,
– заметил Осипенко.
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Сотрудничество России и Ирана: коротко
- Россия закупает у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136 еще с осени 2022 года. С тех пор они активно используют их в полномасштабной войне против Украины. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Иран "укреплять военное сотрудничество".
- Иран модернизировал дроны-камикадзе Shahed-136. Они теперь, вероятно, будут оборудованы турбореактивными двигателями и не будут гудеть как мопед.
- Представители американского Института изучения войны считают, что Иран и Россия могут заключить новое соглашение о поставках дронов и баллистических ракет Это реально сделать после 18 октября, когда закончится действие резолюции Совбеза ООН, запрещающее иранским властям продавать ракетное оружие.