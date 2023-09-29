Иран будет выбирать, – политолог-международник сказал, как можно переманить Тегеран на сторону США

Очевидно, что Россия хочет приобрести в Ирана баллистические ракеты. Тут важна также позиция Соединенных Штатов, которые могут заблокировать такое соглашение.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что в целом Иран сейчас будет маневрировать между Китаем и США, учитывая их предложения. Это достаточно типичное поведение для восточных стран.

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Что Китай предложил Ирану

Как подчеркнул Осипенко, Пекин предлагает стабильные продажи иранской нефти в Китай в течение 25 лет. Это значит, что Тегеран застраховал себя на этот период времени – он будет точно получать доходы в бюджет.

Соединенные Штаты отдают себе отчет об этой ситуации. Поэтому, возможно, им нужно сделать лучшее предложение, чтобы Иран метнулся поближе к США,

Вашингтону нужно это учитывать и сделать предложение получше. Иран будет выбирать между Китаем и США в контексте того, кто больше даст. Но все равно ментально Тегеран находится на стороне авторитарных режимов. У них не демократия,

– заметил Осипенко.

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Сотрудничество России и Ирана: коротко