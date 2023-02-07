Есть позитивный сигнал для Украины: каковы на самом деле отношения России и Ирана

Иран продолжает быть союзником России в войне против нашего государства. Он поставляет российским оккупантам свои беспилотники Shahed 136 и будет делать это дальше. Однако есть определенный положительный сигнал для Украины.

Однако важно, что Иран не предоставляет стране-агрессору свои баллистические ракеты Zolfaghar. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и специалист по ПВО Андрей Крамаров.

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Есть положительный сигнал для Украины

Что касается иранских беспилотников Shahed 136, то россияне продолжают вывозить их компоненты, собирать их прямо в России. Более того, они перерисовывают название БпЛА, но мы понимаем, что это все равно иранский дрон-камикадзе.

В контексте этой единицы вооружения сотрудничество (России и Ирана – 24 Канал) продолжится. Однако для нас достаточно положительным сигналом является то, что дальше их сотрудничество не идет. К примеру, баллистические ракеты Zolfaghar Иран все равно не передает России,

– отметил военный эксперт.

Крамаров прокомментировал сотрудничество России с Ираном: смотрите видео

Иран хочет построить завод дронов в России

Тегеран и Москва планируют построить завод по производству усовершенствованных дронов Shahed. В России планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников, которые собираются использовать в войне против Украины.

Строительство завода планируется в Республике Татарстан, а именно в Елабуге. В начале января 2023 года иранская делегация прилетела в Россию, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

Более того, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, чем те, которые уже есть. Они работают над разработкой новой модели Shahed 136, которая, как ожидается, будет оборудована новым двигателем, что позволит ему летать быстрее и дальше. Новый завод будет производить именно усовершенствованный беспилотник.

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