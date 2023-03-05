Под Одессой автомобиль с сотрудниками полиции влетел в забор

Вечером 4 марта в Белгороде-Днестровском произошла авария с участием сотрудников полиции. Их легковой автомобиль "Hyundai" влетел в забор.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

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Авария произошла после банкета

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесщины, авария произошла при участии сотрудницы полиции, которая возвращалась с банкета в честь получения очередного звания. Однако именно она ли была за рулем автомобиля, или ее подчиненный – пока неизвестно.

На место аварии сразу выехали и работали там работники:

главной инспекции ГУНП в Одесской области,

Одесское управление внутренней безопасности Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Само транспортное средство правоохранители переместили на арестплощадку.

Что угрожает водителю

В Нацполиции назначили служебное расследование, которое должно установить все обстоятельства ДТП, а также его участников.

К виновным будут приняты меры дисциплинарного воздействия,

– подчеркнули в Нацполиции Одесщины.

Последние ДТП в Украине

Ночью 3 марта в Оболонском районе Киева BMW влетело в трактор коммунальщиков. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. Так, водителя авто удалось деблокировать и передать медикам для дальнейшей госпитализации, а вот пассажиру повезло гораздо меньше.

Также в Киеве на Оболонском проспекте накануне этой аварии в ДТП попали сразу несколько автомобилей. Там столкнулись три машины, одна из которых вылетела на пешеходную зону. Водителя изуродованного Audi пришлось доставать, вырезая кузов.

Масштабное ДТП с пострадавшими недавно произошло во Львовской области вблизи села Подборцы. 26 февраля там столкнулись 2 грузовика и легковушка, в результате чего были пострадавшие.

Пока нет информации о возможных пострадавших и о том, кто таки был за рулем. 24 Канал ожидает комментарий Нацполиции и оперативно сообщит о подробностях.