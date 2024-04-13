У них нет таких ракет, - генерал-лейтенант в отставке оценил заявление Дуды

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что их страна сможет передать Украине советские ракеты для систем противовоздушной обороны. Однако польский лидер немного преувеличил.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что Польша не имеет подобных систем противовоздушной обороны. Между тем выборы в США негативно отражаются на выделении помощи Украине.

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Советские ракеты Польше

По мнению Романенко, Анджей Дуда переоценил противоракетные возможности специально для своего политического веса и действий, направленных на военную помощь Украине.

У поляков в советское время не было комплексов с противоракетными возможностями. У них сейчас есть Patriot,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Влияние США

По словам Романенко, Украина еще с начала полномасштабного вторжения предлагала совместно закрыть небо Украины и занимается этим вопросом до сих пор.

"В этом поляков сдерживают американцы. США помогли нам на 138 миллионов долларов, безусловно, мы их благодарим, но их борьба за президентское кресло отражается на наших делах", – отметил генерал-лейтенант в отставке.

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