Россия убила трех спасателей: Харьков попрощался с ними

В субботу, 6 апреля, в Харькове попрощались с тремя работниками ГСЧС, которые погибли во время одной из российских атак по городу. Ночь 4 апреля стала для них последней.

Оккупанты нанесли повторный удар тогда, когда работники ГСЧС уже работали на месте попадания. Эта террористическая атака унесла жизни Владислава Логинова, Сергея Байдалинова и Владимира Матюшенко.

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В Харькове попрощались с тремя убитыми Россией спасателями

Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир погибли при исполнении служебных обязанностей. Их цинично убила Россия, нарушая все существующие конвенции и доктрины. Каждый из них имел за плечами немалый опыт работы. У каждого были дети, жены, родители,

– написали в ГСЧС.

Как в Харькове прощались со спасателями: смотрите видео

В ведомстве решили, что проведут коллег в последний путь под звуки пожарных сирен. На похоронах были близкие и родные погибших, а также товарищи и побратимы.

Харьков прощается с погибшими спасателями / Фото ГСЧС

"Мы будем помнить погибших коллег как верных друзей и настоящих профессионалов. Искренние соболезнования семьям погибших. Герои не умирают!" – сказано в сообщении ГСЧС.

Что известно об атаке по Харькову 4 апреля

Ночью враг атаковал "Шахедами" Новобаварский район. Россияне повредили многоквартирный жилой дом. Когда спасатели выехали на вызов, оккупанты нанесли повторный удар.

Позже министр МВД Клименко выложил видео, которое невозможно смотреть без слез. В ролике Владимир, сын Владислава Логинова, плачет по погибшему отцу. Они оба работали спасателями буквально за несколько домов друг от друга.

Тогда, 4 апреля, уже зная о гибели коллег, другие работники ГСЧС все равно заходили в поврежденную трехэтажку, несмотря на опасность. Там они вытащили из-под завалов мужчину. ГСЧС – настоящие герои!

Когда смотришь на эти кадры, охватывает ярость. Россия забрала жизни людей, которые учились спасать других, которые умели укрощать огонь и воду. К большому сожалению, то, что спасатели ежедневно рискуют жизнью, это не просто красивые слова. Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям погибших!