Спасатели приостановили работу на месте взрыва на Позняках
Чрезвычайники прекратили работы в доме, пострадавшем от взрыва на Позняках в столице. Причиной стали плохие погодные условия.
Сейчас в Киеве сильный шквальный ветер и ливень. Поэтому поисковые работы прекратились. Об этом в эфире 24 канала сказал глава управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
Важно Тряхнуло страшно: появилось видео момента взрыва дома на Позняках
По его словам, спасатели опасаются, что конструкция здания может разрушиться.
После улучшения погодных условий, спасатели продолжат поисково-спасательные работы,
– отметил Ткачук.
Под завалами могут находиться 2 мужчин. Эту информацию получили от Нацполиции. Он также отметил, что неизвестно сколько еще времени займут поиски. На данный момент спасатели работали на 5 этаже. Подробную информацию сообщат, когда полностью проверят дом.
Ткачук добавил, что на выполнение работ влияют погодные условия. Кроме того, опасно самое место выполнения поисковых работ: только 3 – 4 спасатели могут работать в одном месте, так как этажи могут разрушиться в любую минуту.
Поэтому выполнение работ очень тяжелое и ответственное. Спасатели работают очень осторожно,
– отметил Ткачук.
Смотрите видео разговора 24 канала с Романом Ткачуком:
Взрыв в доме на Позняках: важное
- Взрыв в доме произошел утром 21 июня. Были разрушены квартиры от четвертого по восьмой этаж.
- В результате взрыва погибли три человека – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина. Спасатели продолжают поиски двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения. Впрочем, под завалами может быть больше людей.
- Сейчас спасатели работают на пятом этаже. Как отметили в ГСЧС, именно здесь могут находиться два человека.
- Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или от неизвестного взрывного устройства.
- Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным. Однако жители жаловались на запах газа в квартирах.
- Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом все же разберут, а жителей переселят в бывшее здание интерната поблизости.