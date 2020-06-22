Чрезвычайники прекратили работы в доме, пострадавшем от взрыва на Позняках в столице. Причиной стали плохие погодные условия.

Сейчас в Киеве сильный шквальный ветер и ливень. Поэтому поисковые работы прекратились. Об этом в эфире 24 канала сказал глава управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

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По его словам, спасатели опасаются, что конструкция здания может разрушиться.

После улучшения погодных условий, спасатели продолжат поисково-спасательные работы,

– отметил Ткачук.

Под завалами могут находиться 2 мужчин. Эту информацию получили от Нацполиции. Он также отметил, что неизвестно сколько еще времени займут поиски. На данный момент спасатели работали на 5 этаже. Подробную информацию сообщат, когда полностью проверят дом.

Ткачук добавил, что на выполнение работ влияют погодные условия. Кроме того, опасно самое место выполнения поисковых работ: только 3 – 4 спасатели могут работать в одном месте, так как этажи могут разрушиться в любую минуту.

Поэтому выполнение работ очень тяжелое и ответственное. Спасатели работают очень осторожно,

– отметил Ткачук.

Смотрите видео разговора 24 канала с Романом Ткачуком:

Взрыв в доме на Позняках: важное