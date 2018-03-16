Спасительница Селены Гомес рассказала о депрессии после операции

Подруга певицы Селены Гомес Франсия Раиса, которая отдала артистке свою почку, призналась, что ей было нелегко пережить послеоперационный период.

По словам Франсии, она не только долго приходила в себя физически, но и психологически ей было достаточно трудно, говорится в издании Dailymail.

Читайте также: Сторонники Селены Гомес беспощадно раскритиковали ее внешний вид

Франсиа Раиса показала шрам, который остался после операции

"Социальный работник после операции сказал, что мне будет нелегко, поскольку я потеряю то, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, потому восстанавливаться она будет быстрее. Так оно и было. У нас с Селеной была депрессия", – рассказала Раиса в интервью Billboard.

Также ранее девушка признавалась, что после операции ей не хотелось ни есть, ни пить. Стоит добавить, что после операции у Франсии на животе остался большой шрам.

"Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила", – рассказала подруга Селены.

Смотрите видео Франсия Раиса, подруга Селены Гомес, рассказала о депрессии после операции

Напомним, из-за почечной недостаточности Селене Гомес в мае 2017 года пересадили почку. Донором стала близкая подруга певицы Франсия Раиса.