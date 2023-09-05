Не только пилот и вертолет: какими данными завладело ГУР после операции с Ми-8
Украинские разведчики успешно провели спецоперацию "Синица", во время которой удалось высадить на территории Украины российский вертолет Ми-8 с экипажем. Кроме самого вертолета и его пилота, разведчикам также удалось получить важную и секретную информацию.
Вражеский вертолет, который переманили в Украину, был оборудован радиолокационной системой распознавания "свой-чужой". Об этом 24 Каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что наши разведчики имеют допуск к кодированию этой системы.
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Завладели очень секретной информацией
Код в системе "свой-чужой" меняется каждый день, а иногда и чаще, поэтому нашим разведчикам нужно было не только завладеть системой, но и понять, какой код был введен в этот момент. Более того, пилот перелетел с картами, а вся информация в них однозначно секретна.
У пилота есть данные по тем аэродромам, на которых он был, – это тоже определяется в картах, поэтому даже просто пилот с картами – это уже секретная информация, а в некоторых случаях даже очень секретная,
– заметил летчик-инструктор.
Роман Свитан объяснил, какой информацию завладело ГУР: смотрите видео
Военный эксперт добавил, что после перелета вражеского Ми-8 мы увидели достаточно успешные атаки на российские аэродромы. Вероятно, информацию от пилота вертолета уже используют украинские разведчики и спецслужбы, управляющие средствами дальнего поражения аэродромов противника.
Спецоперация "Синица": детали
- 23 августа в ГУР МО рассказали, что Украина успешно выманила вертолет Ми-8АМТШ. Российский пилот посадил вертолет с личным составом и грузом в Харьковской области. В результате шестимесячной спецоперации Украине также удалось получить жизненно важные компоненты для истребителей Су-27 и Су-30СМ.
- К российскому пилоту украинские разведчики смогли найти правильный подход. Его семью еще до спецоперации перевезли из России и создали такие условия, чтобы он смог перегнать воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит.
- Пилотом, перегнавшим вертолет Ми-8 из страны-агрессорки, является Максим Кузьминов. Он рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 15 его знакомых пилотов. Действия своего государства лётчик назвал геноцидом.