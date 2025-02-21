Отважный лидер, – спецпредставитель Трампа сделал первое заявление после встречи с Зеленским
Кит Келлог, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России, сделал первое заявление после встречи с Владимиром Зеленским. Он назвал президента Украины "отважным лидером".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога в соцсети Х.
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Что написал Кит Келлог о встрече с Зеленским
Кит Келлог написал, что провел долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины.
Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским – боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности,
– написал спецпредставитель Трампа.
Интересно, что во время традиционного вечернего обращения 20 февраля Владимир Зеленский охарактеризовал встречу с Китом Келлогом как такую, что восстанавливает надежду. Со спецпредставителем Трампа президент Украины также обсудил и соглашение о полезных ископаемых с США.
Что известно о визите Кита Келлога в Украину
- Спецпредставитель Дональда Трампа прибыл в Киев 19 февраля. На железнодорожном вокзале Келлога встретила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк. Американский чиновник заявлял, что будет слушать предложения и заявления украинской стороны, которые впоследствии передаст Дональду Трампу.
- Позже Кит Келлог встретился с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Украинский чиновник выразил надежду на продолжение американской поддержки и открытые отношения между Украиной и США, в которых будет царить доверие и принципы взаимного успеха.
- Также спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам России и Украины имел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и специальных служб. Позже чиновник имел личную встречу с Владимиром Зеленским.
- Президент Украины и Кит Келлог должны были также выступить с совместной пресс-конференцией после своей встречи. Однако ее отменили, ограничившись лишь протокольной съемкой.
- Примечательно, что Владимир Зеленский также выражал желание, чтобы Кит Келлог и он поехали на фронт, где спецпредставитель американского президента мог бы пообщаться с военными. Кроме того, по словам главы государства, американский чиновник сможет получить рейтинги доверия к украинской власти, пообщаться с украинцами и понять их отношение к властным структурам.