Отважный лидер, – спецпредставитель Трампа сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Кит Келлог, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России, сделал первое заявление после встречи с Владимиром Зеленским. Он назвал президента Украины "отважным лидером".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога в соцсети Х.

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Что написал Кит Келлог о встрече с Зеленским

Кит Келлог написал, что провел долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины.

Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским – боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности,

– написал спецпредставитель Трампа.

Интересно, что во время традиционного вечернего обращения 20 февраля Владимир Зеленский охарактеризовал встречу с Китом Келлогом как такую, что восстанавливает надежду. Со спецпредставителем Трампа президент Украины также обсудил и соглашение о полезных ископаемых с США.

Что известно о визите Кита Келлога в Украину