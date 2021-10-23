Спят по очереди, – Денисова рассказала о нечеловеческих условиях содержания украинцев в России
Источник:телеграмм Людмилы Денисовой
Людмила Денисова заявила, что заключенных в российских тюрьмах украинцев держат в ужасных условиях. В частности они находятся в переполненных камерах, им не хватает воды и на них оказывают психологическое давление.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила, что таким образом в России нарушают права человека. Денисова призвала международное сообщество повлиять на Россию.
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Денисова заявила, что заключенных в России украинцев держат в ужасных условиях
Людмила Денисова заявила, что получила информацию от адвокатов Назима Шейхмамбетова и Эдема Семедляева, которые недавно посетили 10 незаконно осужденных к длительным срокам заключения. Говорится о заключенных Айдере Джаппарове, Руслане Месутове, Сервере Мустафаеве, Сейране Салиеве, Ленуре Халилове, Эльдаре Кантимирове, Руслане Нагаеве, Тимуре Ибрагимове, Сервере Зекиряєве и Сулеймане Асанове. Они находятся в СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области России, где "ожидают рассмотрения апелляционной жалобы на незаконные приговоры".
Наши сограждане жалуются на нечеловеческие условия содержания: питание непригодно для употребления. Подача воды ограничена, ее на всех не хватает. Заключенных лишают средств личной гигиены и оказывают психологическое давление,
– заявила Денисова.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека рассказала:
- "камеры следственного изолятора переполнены – мужчинам приходится спать по очереди, поскольку на 8 человек всего 5 коек;
- с потолка течет вода, из-за сырости в помещениях следственного изолятора украинские политзаключенные постоянно болеют;
- в частности Руслана Месутова беспокоит сильный кашель и уже несколько дней он не может добиться осмотра врачом и установления диагноза".
Она пояснила, что такие действия являются нарушением "статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН". В связи с этим она заявила, что:
- требует от Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и Федеральной службы исполнения наказаний России срочно обеспечить восстановление прав граждан Украины. В частности привести условия содержания в соответствие с международными стандартами и оказать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в них нуждается;
- призвала представителей международных правозащитных организаций применять все возможные механизмы влияния на Россию для защиты, соблюдения прав и скорейшего освобождения из кремлевского плена всех граждан Украины.
Последние новости о пленных в России украинцах
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- 22 сентября, во время встречи с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, Владимир Зеленский передал ему список политзаключенных, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.
- В августе 2021 года Украина пожаловалась в Гаагу на незаконное перемещение из Крыма в Россию 275 заключенных. Их незаконно переместили в Россию.
- В российских тюрьмах Кремль незаконно удерживает также 9 гражданских журналистов. По информации МИД Украины, Россия продолжает незаконно держать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории России более 100 граждан Украины по политическим мотивам.
- В мае экс-заключенные Кремля передали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, где написали – 109 граждан Украины до сих пор находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма и вывезены на территорию России, 230 – на временно оккупированной территории Донбасса.