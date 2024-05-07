Риски возросли: может ли Россия решиться на ядерный удар

Владимир Путин поручил провести нестратегические ядерные учения, чтобы подготовиться к выполнению боевых задач. Ядерка – единственный вариант угрожать странам Запада. Необходимо также собственное население держать в бесконечном тонусе.

Россияне выбрали философию "осажденной крепости" – это главная милитаристская стратегия. Ведь тирания может существовать исключительно при лояльности своих граждан. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что сложно сказать, взорвется ли боеприпас на учениях, но, видимо, к тому все идет.

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Ведь Эммануэль Макрон заговорил о возможном введении западных войск в Украину. Также некоторые американские политики утверждают, что США могут привлечь 100 тысяч военных для военных действий против России. Сейчас происходит борьба информационно-психологического давления друг на друга.

Что может стать толчком к применению Россией ядерного оружия

Ранее The New York Times и CNN сообщали, что Россия была в шаге от использования ядерного оружия в Украине после успешного контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях.

Теперь россияне могут прибегнуть к таким действиям, особенно если обвалится Южный фронт. В то же время не стоит преувеличивать. Если враг использует ядерный снаряд к системе 2С7 "Пион" или миномету 2С4 "Тюльпан", это будет действительно очень плохо.

Такое оружие разрабатывали, чтобы ломать бетонные укрепления в случае войны Советского Союза с НАТО. Для Украины фундаментально ничего не изменится. Военный ответ должны давать прежде всего американцы в случае создания ядерного прецедента. Если его не будет, тогда как минимум Иран ударит по Израилю.

И в мире может такое начаться, что сейчас ужасно это все обдумать. Уровень угрозы высокий. Часы Судного дня перевели на 30 секунд. Когда кипел Карибский ядерный кризис в 1962 году, они стояли за две минуты до апокалипсиса. Сегодня – за полторы минуты,

– сказал Петр Черник.

"Тогда Хрущеву ничего не угрожало и о распаде СССР речь не шла. Путину грозит: если он проиграет войну в классическом понимании, его убьют свои, а Россия станет на путь распада", – добавил он.

Ядерные учения России