Имеет собственные средства ПВО: передаст ли Израиль свои системы Patriot Украине

В США начали переговоры с Израилем о передаче Украине восьми систем Patriot. Официально стороны это соглашение пока не утвердили.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что речь идет о американских Patriot, которые размещены на территории Израиля. Несмотря на массированные атаки, израильские военные для обороны своей страны использовали собственные системы ПВО.

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"С начала войны, Израиль ни разу не использовал Patriot. Там есть собственные гораздо более эффективные средства противовоздушной обороны", – сказал он.

Patriot от Израиля

Цви Зильбер предположил, что американцы решили отправить Patriot с территории Израиля в Украину, потому что считают, что там эти системы ПВО не так нужны.

Есть проблема, что Израиль продолжает придерживаться позиции не помогать Украине оружием. Хотя там и исчезли многочисленные иллюзии относительно России, ведь Израиль понимает, что Москва причастна к нападению на его территорию, однако там не перестают размышлять об участии России в будущем урегулировании всех конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке,

– отметил он.

Договоренность между Израилем и США

По словам журналиста, военная промышленность Израиля очень интегрирована в американскую структуру производства оружия. Между двумя странами есть система договоров, в частности Израиль продает свои "Железные купола" США, но покупает у американцев ракеты к ним.

Военные мощности Израиля очень масштабные, однако поставлять собственное оружие Украине он пока не готов.

США пытаются убедить Израиль, что Россия в ответ на поддержку Украины не будет совершать против Израиля никаких действий,

– сказал Цви Зильбер.