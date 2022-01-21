США еще не приняли окончательного решения, – Чалый о действиях в случае наступления России
Источник:24 канал
США угрожают России серьезными санкциями в случае наступления на Украину. Однако американская сторона еще не приняла окончательного решения по этому вопросу.
Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. Впрочем, положительно то, что госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января перед встречей с министром иностранных дел России посетил Украину.
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"Единственное, мне кажется, особенно после пресс-конференции Джо Байдена, что США еще не приняли окончательного решения", – заявил дипломат.Справка. Джо Байден на пресс-конференции заявил, что Россия дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше. Впоследствии Блинкен объяснил, что Байден имел в виду другие сценарии вмешательства России в Украину.
По словам Чалого, в этой ситуации настораживает то, что сейчас спокойно обсуждают вступление Украины в конфликт большего масштаба и вероятное вторжение России на нашу территорию.
А "Северный поток-2", простите? Может, поехать сейчас госсекретарю и остановить эту "вакханалию"? То есть, чтобы уже Европа додумалась, что может быть великая война, а не думала о своих бизнес-интересах,
– подчеркнул Чалый.
По мнению дипломата, тогда можно было бы говорить о каком-либо результате. Главным месседжем всех заявлений является то, что украинцам помогут, однако им самостоятельно придется воевать и погибать и за свою страну, и за весь мир.
Чалый рассказал о вероятном вторжении России в Украину: смотрите видео
Реакция США на агрессию России: что понятно
- Джо Байден отметил, что в случае нападения на Украину Москве могут запретить проводить какие-либо операции с долларом. В ответ на это в Кремле цинично заявили, что такое развитие событий может спровоцировать "гражданскую войну" в Украине.
- Президент США также заявил, что в случае наступления на Украину Россию будет ждать экономическая катастрофа.
- Вашингтон работает с партнерами в ООН по ситуации с Украиной. США будут готовы созвать Совбез в случае обострения агрессии со стороны России.
- Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии России против Украины это будет иметь серьезные последствия не только со стороны американской стороны, но и Европы.