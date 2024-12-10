Против кого дружить: США и Франция меняют свою политику в Африке

В ноябре сразу два западных тяжеловеса посетили африканский континент. Причем повестка дня их встреч, вопросы и сделанные акценты существенно контрастировали с предыдущим опытом европейской и американской политики в Африке.

Нетипичные действия США и ЕС в Африке

Больше о том, что происходит на Африканском континенте, рассказал Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Президент США Джо Байден совершает двухдневный визит в Анголу, где встречается также с лидерами Замбии, Конго и Танзании.

Руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Баро совершил визиты в Чад и Эфиопию.

В Париже с визитом был президент Нигерии Бола Тинубу.

Все эти события уместились в одну неделю, что является нетипичным для отношений стран ЕС и США с африканскими государствами. Тем более что хедлайнерами внешнеполитических новостей с континента в 2024 году были скорее государства, которые конкурировали со странами условного Запада.

Активизация американской и европейской дипломатии может стать первым шагом в работе над ошибками при формировании их африканской стратегии. А может закончится провалом, особенно учитывая баланс сил, возникший на континенте. Тем интереснее рассмотреть логику выбора точек входа и логику ключевых тезисов, озвученных во время визитов.

В украинской прессе преимущественно говорили и писали об активности России на континенте. Действительно, за последние годы Россия существенно усилила свое влияние в Субсахарской Африке, особенно в Сахеле. Причем результатами такой политики стали слишком неприятные для США и ЕС новости. Среди наиболее резонансных можно назвать следующие.

1. Проблемы бизнеса по добыче урана у французской Orano в Нигере. Учитывая зависимость Франции от атомной энергетики, это очень мощный удар.

2. Расторжение договора о военном сотрудничестве между Францией и Чадом, заявление президента Сенегала о "нецелесообразности" пребывания французских военных в его стране.

3. Показательное (негативное) голосование значительной части африканских государств по чувствительным для США и ЕС вопросам в международных организациях.

4. Вынужденный вывод американских войск со всех трех военных баз в Нигере. В том числе и из пункта управления БПЛА, который отвечал за всю северную часть континента.

Причем две из трех бывших американских баз вскоре заняли российские военные и ЧВК. На фоне таких новостей создавалось впечатление, что именно Россия становится новой доминантой на Африканском континенте.

На самом деле это немного не так. Кремль дважды за последнее десятилетие пересматривал свою африканскую стратегию: в 2016 – 2019 годах и на рубеже 2020 – 2021 годов. Он проводил работу над ошибками, а потому сегодня российская политика на континенте является комплексной и последовательной.

Так кто же контролирует Африку сегодня

Говорить о том, что Россия контролирует процессы в большинстве государств континента, будет скорее фантастикой. Мы с коллегами анализировали инструменты влияния России и пришли к выводу о наличии условной российской зоны, в которую входят только 6 стран континента. Другие – сфера будущих интересов и сфера конкуренции с другими силами. К ним относятся региональные лидеры (Эфиопия, Кения, Нигерия, ЮАР) и Китай. Последний, кстати, действительно существенно влияет на политику примерно половины стран Африки.

Возникает вопрос, а в чем тогда причины проблем стран Запада на африканском направлении. Ответ – в специфике политики развития отношений со странами Африки. Инвестиции ЕС и США в основном были сосредоточены вокруг добывающего бизнеса и не касались сфер развития промышленности, передачи технологий, человеческого капитала.

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Гуманитарные вопросы решались через международные организации, что маскировало роль западных государств. И, наконец, поддержка гражданского общества так или иначе была связана с вопросами построения демократической (европейского образца) модели политического устройства.

Все это позволяло местным политическим элитам заявлять о неоколониальном характере западной политики. Особенно последние годы, когда ряд африканских государств сделал рывок в экономическом развитии и остро нуждался именно в технологическом сотрудничестве и инвестициях.

Такая ситуация позволяла Китаю играть на контрастах. КНР заинтересована прежде всего в ресурсах. Но китайский подход заключался в локализации ряда производств (читай – технологическом сотрудничестве), инвестициях в энергетику, транспорт.

Можно вспомнить и так называемую стадионную дипломатию – строительство спортивных, научных и культурных объектов с передачей их "в дар" стране "от китайского народа". Это позволяло задать риторический вопрос: а что построили европейцы в последние годы? Ну и, наконец, вопрос образования: количество африканских студентов в КНР с 2012 до 2022 года выросло в 8 раз.

Москва заходила в СМИ, политическую сферу (политтехнологи), сферу безопасности. В том числе и через нестабильные юрисдикции с авторитарными режимами. При этом она активно развивала гуманитарную и образовательную составляющие. Учитывая медийный фактор, она достаточно легко трансформировала ряд проявлений антиколониальных настроений в "антизападные".

Однако Россия не стала доминирующей силой. Более того, ряд кремлевских инициатив начали входить в противоречия прежде всего с интересами региональных лидеров (Эфиопия, Нигерия, ЮАР), а также с интересами КНР.

Таким образом, ситуацию на континенте можно описать следующей тезисной конструкцией:

политика стран ЕС и США в отношении Африки находилась в кризисе и не соответствовала сложившейся ситуации, в том числе в предложении партнерам вектора ориентации в политических и экономических вопросах;

на континенте сформировалась группа стран, претендующих на региональное лидерство. Как минимум это Египет, Эфиопия, Кения, Нигерия, ЮАР. Они предпочитают работать со всеми центрами силы;

за последние 10 лет на континенте существенно возросло влияние Китая и (позже) России;

усиление региональных лидеров, активизация КНР и России привели к ослаблению влияния ЕС и США на процессы в Африке;

при этом есть точки конкуренции и конфликтов интересов между региональными лидерами, Россией и Китаем.

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Попытка играть в "русскую игру"

Стоит, пожалуй, начать с контуров визита Джо Байдена. Президент США заявил о выделении миллиарда долларов помощи для семей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за засухи. Важный тезис – непосредственная помощь США в больших размерах.

Также он анонсировал предоставление кредита в полмиллиарда долларов на строительство железной дороги Lobito-Athlantic – проекта, призванного соединить побережье Анголы с ДРК и Замбией. На этом этапе кредит выдали на реконструкцию действующей ветки, пролегающей по ангольской территории, а на 2026 год анонсировано начало строительства ветки до Замбии.

Уже эти два пункта, точнее то, как они представлены, можно воспринимать как контригру на поле, которое используется Россией.

1. Заявления Байдена из "музея рабства" – прямая отсылка к антиколониальным настроениям на Африканском континенте и попыткам России монополизировать тему.

2. Прямая помощь перебивает российские продовольственные пакеты, которые "Африканский корпус" рекламирует как демонстрацию готовности Кремля помогать бедным. Штаты просто дают больше. Здесь их конкурентом, скорее, будет КНР. Но Пекин пока впереди благодаря своей "стадионной дипломатии" – строительстве объектов спортивной, культурной или научной инфраструктуры.

3. Большая кредитная линия и развитие железнодорожной инфраструктуры, на первый взгляд, является попыткой конкуренции прежде всего с проектами Китая. Тем более что железная дорога так же строится "от порта до рудников". Но Замбия и ДРК – страны, вход в которые интересен и для России, которая активно пытается разворачивать там свою инфраструктуру влияния. Большой проект, который будет завязан на одном из немногих оставшихся на континенте американских партнеров, создает трудности для Кремля.

И, наконец, процесс, который начался незадолго до визита Байдена, – инвестиции в технологическое переоборудование провайдера сотовой связи Africell. Эта компания принадлежит США и работает в Анголе, ДРК, Гамбии и Сьерра-Леоне.

Это важный процесс, который сохраняет американское присутствие (и возможный контроль) в телекоммуникационной отрасли целого региона.

Визит французского министра иностранных дел имел авральный характер: после негативных событий в Нигере, Чаде, Мали необходимо было найти точку опоры на континенте и предложить обновленный формат работы. Франция поставила на контакты с региональными лидерами, одним из которых является Эфиопия. Об измеримых результатах визита в экономической сфере пресса писала мало. Зато были сделаны два широких политических жеста:

Франция вернула Эфиопии более 3500 археологических артефактов, которые хранились в запасниках французских музеев;

французский МИД заявил о своем намерении лоббировать закрепление за африканскими странами двух постоянных(!) мест в Совете безопасности ООН. Легко догадаться, что одним из таких кандидатов является именно Эфиопия.

Переговоры также были по вопросам региональной безопасности (в частности, проблем Судана, Сомали) и форума Франция – Африка. Его, в противовес российскому и китайскому, планируют провести на Африканском континенте – в Кении в начале 2026 года. Здесь важна роль региональных лидеров: если просто французский саммит ряд стран по политическим мотивам может игнорировать, то отказать влиятельным соседям будет гораздо сложнее.

Тема оружия – отдельный блок, который стоит внимательно изучать. Дело в том, что более 20 лет Россия делала ставку на поставки вооружений и техники. С 2023 года Россия начала стремительно терять долю на африканском рынке: процент российского вооружения, проданного странам региона, упал с 44 до 17 – 20%. На место России выходят Франция, Китай и Турция.

Кроме того, конкуренты России предлагают на местный рынок более современное оружие, чем старые советские образцы. Например, Турция стала основным поставщиком БПЛА в Нигер, передавая Bayraktar Akinci.

Таким образом, под угрозой окончательной потери влияния на Африканском континенте европейские и американские политики попытались трансформировать свои подходы. Для успешной конкуренции с Китаем продемонстрированного за последние годы мало. А вот для России новые проявления западной политики могут оказаться неприятными: и Франция, и США пытаются играть на традиционных для России направлениях. Да и активность Турции (особенно на фоне сирийских событий) не стоит сбрасывать со счетов. Тем более что в Ливии Анкара поддерживает правительство в Триполи, а Москва – генерала Хафтара.

Поэтому 2025 год на африканском континенте будет богатым на события.