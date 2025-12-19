В США, вероятно, хотят ввести документ, который будет сдерживать дальнейшее расширение НАТО. Такие действия администрации Дональда Трампа могут указывать только на одно.

Старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин как раз и хотел, чтобы НАТО не расширяло свои границы. Это может быть признаком того, что США пошли на уступки России.

Почему России нельзя позволить управлять границами НАТО?

Джейми Ши выразил надежду, что НАТО не примет решение, которое будет предусматривать ограничение вступления в Альянс стран, которые до сих пор не стали его членами.

США всегда были большими сторонниками политики "открытых дверей". Именно администрация Билла Клинтона и США впервые вынесли вопрос о расширении НАТО на обсуждение. Я был тогда в Альянсе. Это делалось вопреки сопротивлению многих европейцев в то время. Это была американская идея, которая стала историей большого успеха для Европы,

– сказал он.

Ограничение вступления стран в НАТО сейчас касается не только Украины, но и других государств, которые в будущем могли захотеть присоединиться к Альянсу. Однако Россия уже давно признала во многих европейских договорах право стран выбирать союз.

Сейчас же получается, что США говорят России, что у нее есть право вето. Мол, если вам что-то не нравится в НАТО, мы сразу это учтем и изменим НАТО. Это означало бы, что Россия стала бы следующим государством-членом НАТО,

– отметил экс-спикер НАТО.

При таких обстоятельствах, Россия получила бы голос, чтобы принимать решения внутри НАТО. Это угроза этому миру, поэтому важно, чтобы здравый смысл в США победил и Альянс остался открытым для новых членов без влияния на это Кремля.

Может ли Украина вступить в НАТО?