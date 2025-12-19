Старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши розповів 24 Каналу, що Володимир Путін якраз і хотів, щоб НАТО не розширювало свої межі. Це може бути ознакою того, що США пішли на поступки Росії.

Чому Росії не можна дозволити керувати кордонами НАТО?

Джеймі Ши висловив сподівання, що НАТО не ухвалить рішення, яке передбачатиме обмеження вступу до Альянсу країн, які досі не стали його членами.

США завжди були великими прихильниками політики "відчинених дверей". Саме адміністрація Білла Клінтона та США вперше винесли питання щодо розширення НАТО на обговорення. Я був тоді в Альянсі. Це робилося всупереч опору багатьох європейців на той час. Це була американська ідея, яка стала історією великого успіху для Європи,

– сказав він.

Обмеження вступу країн у НАТО зараз стосується не лише України, але й інших держав, які у майбутньому могли захотіти доєднатися до Альянсу. Однак Росія вже давно визнала у багатьох європейських договорах право країн обирати союз.

Зараз же виходить, що США говорять Росії, що у неї є право вето. Мовляв, якщо вам щось не подобається в НАТО, ми відразу це врахуємо і змінимо НАТО. Це означало б, що Росія стала б наступною державою-членом НАТО,

– зауважив ексречник НАТО.

За таких обставин, Росія отримала б голос, аби приймати рішення всередині НАТО. Це загроза цьому світові, тому важливо, аби здоровий глузд у США переміг і Альянс залишився відкритим для нових членів без впливу на це Кремля.

