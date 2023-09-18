В США пропал самый дорогой истребитель F-35 - "невидимка": что случилось с пилотом

В воскресенье днем, 17 сентября, пропал один из самых дорогих истребителей США F-35B Lightning II. Это произошло во время полета над штатом Южная Калифорния, вблизи базы Чарльстон.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на сообщения в Х (бывший Твиттер) Объединенной базы Чарльстон. Пилот истребителя вынужден был катапультироваться – его доставили в больницу, информирует 24 Канал.

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Поиск F-35

Как заявил представитель базы, во время полета произошла неизвестная проблема. Американские военные сообщили BBC, что имеют ограниченное количество информации об инциденте и пытаются собрать как можно больше деталей. Также они обратились за помощью к общественности.

В последний раз истребитель фиксировали в районе двух озер – Молтри и Мэрион на севере Чарльстона. Там федеративный авиационный регулятор и сосредоточил свои поиски.

Известно, что был еще один F-35, который мог лететь в то же время. Он успешно вернулся на базу, о чем изданию Associated Press сообщила пресс-секретарь военного ведомства майор Мелани Салинас.

Lockheed Martin F-35 Lightning II – многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он разработан американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный.F-35 является одним из самых совершенных истребителей в мире. Один самолет стоит около 80 миллионов долларов.

В 2018 году американские военные приостановили работу всего своего парка истребителей F-35 после аварии в Южной Каролине. Это был первый случай, когда данный самолет разбился. Известно, что тогда пилот тоже успел катапультироваться, обошлось без пострадавших.

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