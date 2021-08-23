США эвакуировали из Афганистана почти 30 тысяч человек

Во время эвакуации из Афганистана военными и чартерными рейсами вывезли примерно 30 тысяч человек. Говорится о жителях страны из уязвимых групп и гражданах США.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. В частности, 8 тысяч человек вывезли из аэропорта Кабула в течение суток 21 августа.

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По словам Блинкена, администрация привлекла коммерческие авиакомпании к перевозкам людей из третьих стран, куда их доставляют из Кабула. Также они остаются там на время проверки.

Мы заключили соглашения примерно с двумя десятками стран на 4 континентах, которые помогают или вскоре помогут нам в вывозе людей из Кабула,

– заявил госсекретарь США.

Управление гражданской авиации Афганистана объявило о прекращении всех рейсов до дальнейших указаний. В ведомстве объяснили, что такие меры приняли, чтобы предотвратить скопление людей и беспорядков в аэропорту Кабула.

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