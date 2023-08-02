США в скором времени могут объявить о новом пакете помощи Украине, – Politico

2 августа 2023, 11:04
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Источник:

Politico

США в скором времени могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений. Это может произойти уже в начале следующей недели.

Пока точно не известно, что войдет в новый пакет помощи. Напомним, что ранее США объявили о новом пакете для Украины в 800 миллионов.

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США могут объявить о новом пакете помощи Украине

По данным СМИ, Соединенные Штаты могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.

Отметим, последний пакет военной помощи для Украины от администрации Байдена составил 400 миллионов долларов на дополнительную противовоздушную оборону, артиллерию и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое оружие. Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен в начале следующей недели.

Так, в последний пакет военной помощи вошли, в частности:

  • дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометы калибра 120 мм и 60 мм;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы;
  • беспилотные авиационные системы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам.

Помощь Украине от США: последние новости

  • Напомним, США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма будет составлять 800 миллионов долларов, а войдут в него кассетные боеприпасы.
  • К слову, в США определились с судьбой кассетных боеприпасов для Украины. Нашему государству решили их передать.
  • В Пентагоне "нашли" для Украины еще 6 миллиардов долларов. Вернее, это те средства, которые раньше "потерялись" в бухгалтерии. Так, Пентагон провел аудит по военной помощи Украине со стороны США и обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью предоставленного оборудования. "Нашлось" еще 6,2 миллиарда долларов.

Автор: Софія Ропан