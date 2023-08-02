США в скором времени могут объявить о новом пакете помощи Украине, – Politico
Источник:Politico
США в скором времени могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений. Это может произойти уже в начале следующей недели.
Пока точно не известно, что войдет в новый пакет помощи. Напомним, что ранее США объявили о новом пакете для Украины в 800 миллионов.
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США могут объявить о новом пакете помощи Украине
По данным СМИ, Соединенные Штаты могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.
Отметим, последний пакет военной помощи для Украины от администрации Байдена составил 400 миллионов долларов на дополнительную противовоздушную оборону, артиллерию и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое оружие. Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен в начале следующей недели.
Так, в последний пакет военной помощи вошли, в частности:
- дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометы калибра 120 мм и 60 мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы;
- беспилотные авиационные системы Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам.
Помощь Украине от США: последние новости
- Напомним, США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма будет составлять 800 миллионов долларов, а войдут в него кассетные боеприпасы.
- К слову, в США определились с судьбой кассетных боеприпасов для Украины. Нашему государству решили их передать.
- В Пентагоне "нашли" для Украины еще 6 миллиардов долларов. Вернее, это те средства, которые раньше "потерялись" в бухгалтерии. Так, Пентагон провел аудит по военной помощи Украине со стороны США и обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью предоставленного оборудования. "Нашлось" еще 6,2 миллиарда долларов.