США не имеют инструментов, чтобы заставить Украину прекратить бить по России, – Шейтельман

США отмечают, что Украина имеет полное право защищать свою территорию от российской агрессии. Однако они имеют другое мнение относительно атак Украины по целям внутри России.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что никто из администрации Байдена не говорил "Мы просили не наносить удары". На самом деле они просто не поощряют это делать.

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Просили не делать или не поощряют

"Мы не поощряем" в переводе с дипломатического языка означает "Мы не даем им самолеты, дроны, разведданные".

Кстати, также сообщалось, что разведданные с военных объектов на территории России США нам тоже не передает. Только с военных объектов на территории Украины или в Черном море, но не на территории России. В США говорят "Это все без нашего участия",

– сообщил Шейтельман.

Американцы действительно не поощряют Украину бить по территории России, но они не имеют инструментов, чтобы что-то с этим сделать. А если они попытаются этому помешать, то в администрации Байдена возникнет политическая проблема.

В какой ситуации может оказаться Байден

По словам Шейтельмана, если вдруг приедет Блинкен и пригрозит Украине приостановлением военной помощи в случае ударов по территории России – это закончится плохо для Байдена. Шансы Байдена переизбраться на выборах президента станут очень маленькими, ведь в таком случае получится, что он использует войну в Украине для собственных избирательных интересов.

В первой статье Financial Times, которая всплыла на эту тему, сообщалось, что вырастут цены на нефть, вырастет инфляция в США, а шансы Байдена переизбраться упадут.

Максимум, что могут делать американцы, это вот такие заявления. Угрожать нам им самим страшно, потому что это против правил. Поэтому они и не поощряют. Я думаю, что в каком-то неофициальном разговоре приезжает Салливан и действительно просит наших не бить по территории России. Но это Салливан – советник по национальной безопасности. Он просто объясняет какие-то там преимущества в сфере безопасности,

– сказал политтехнолог.

Очень важно, что атаки Украины по целям внутри России стали публичными. Теперь администрация Байдена не имеет инструмента тайно добиваться от нас чего-то.

Отношение США к атакам Украины по НПЗ России