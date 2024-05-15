США объявили о дополнительных 2 миллиардах долларов помощи для Украины
Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительные 2 миллиарда долларов военной поддержки. Средства направят на нужды промышленной базы государства.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Отметим, что Блинкен прибыл в наше государство с необъявленным визитом еще 14 мая.
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Заявление Блинкена
Мы имеем дополнительную помощь, которая сейчас в пути. На самом деле некоторая помощь уже прибыла. Но сегодня я хочу добавить к этому, объявив, что мы предоставим дополнительные два миллиарда долларов финансовой и военной помощи Украине,
– сказал Блинкен.
Он отметил, что в рамках этой помощи организуют первый в своем роде фонд для оборонных предприятий. Он будет направлен на немедленное предоставление оружия, инвестирование в украинскую оборону и закупку оружия для Украины из других стран – то есть не только в США.
В то же время госсекретарь отметил, что особое внимание сейчас приковано к ситуации в Харьковской области. США пытаются ускорить поставки боеприпасов, бронетехники, ракет и средств ПВО в Украину. Именно противовоздушная оборона является наивысшим приоритетом. Блинкен отметил, что США делают все, чтобы найти больше систем для нашего государства.
Другие заявления Блинкена
- Во время своего визита Энтони Блинкен поделился деталями будущего соглашения о гарантиях безопасности сроком на 10 лет между Украиной и США. США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону, а также предоставлять разнообразную военную помощь – от ПВО и дронов и до разминирования. Кроме этого, документ будет направлен на поддержку украинской оборонной промышленности.
- Также госсекретарь США призвал заменить на фронте защитников, которые воюют уже два года. Он отметил, что им нужна передышка, а мобилизация – это то, что позволит укреплять оборону. В то же время США продолжают оказывать военную помощь.
- Блинкен заявил, что НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс. В будущем это приведет к полноценному вступлению нашей страны. Для этого Украине нужно будет соответствовать условиям, а также все страны-члены должны согласовать с решением.