США объявили о выделении Украине оружия на 350 миллионов долларов
Источник:Joseph Haboush
США 20 марта объявили об очередном пакете военной помощи, несколько дней назад анонсированном в Белом доме. Украина получит от США помощь на 350 миллионов долларов.
США объявили о выделении оружия из складов Пентагона. Пакет будет включать больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и "Брэдли", ракет HARM, противотанковых средств и речных катеров.
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Блинкен объявил о выделении помощи Украине из складов Пентагона
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине.
Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов,
– говорится в заявлении госсекретаря США.
Блинкен подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.
На мощный пакет военной помощи США намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в своем телеграмме эмодзы ракеты и слово "скоро".
Прессслужба Министерства обороны США опубликовала полный список вооружения в новом пакете:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 25-мм боеприпас;
- ракеты HARM;
- 81-мм и 60-мм минометные системы и снаряды;
- одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- тяжелое топливо;
- тепловизоры, оптика и лазерные дальномеры;
- речные патрульные катера;
- оборудование для технического обслуживания и ремонта машин;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Что известно о военной помощи со стороны США
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби недавно анонсировал новый пакет военной помощи.
- Он информировал, что в пакет помощи войдет оружие, которое будет важным для успеха Украины в ближайшие недели и месяцы.
- Предыдущий пакет военной помощи в Вашингтоне объявили в начале марта. Тогда сообщалось, что размер помощи составляет 400 миллионов долларов.
- В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для взрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.
- С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.