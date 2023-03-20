США объявили о выделении Украине оружия на 350 миллионов долларов

20 марта 2023, 17:20
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Источник:

Joseph Haboush

США 20 марта объявили об очередном пакете военной помощи, несколько дней назад анонсированном в Белом доме. Украина получит от США помощь на 350 миллионов долларов.

США объявили о выделении оружия из складов Пентагона. Пакет будет включать больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и "Брэдли", ракет HARM, противотанковых средств и речных катеров.

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Блинкен объявил о выделении помощи Украине из складов Пентагона

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов,
– говорится в заявлении госсекретаря США.

Блинкен подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.

На мощный пакет военной помощи США намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в своем телеграмме эмодзы ракеты и слово "скоро".

Прессслужба Министерства обороны США опубликовала полный список вооружения в новом пакете:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 25-мм боеприпас;
  • ракеты HARM;
  • 81-мм и 60-мм минометные системы и снаряды;
  • одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
  • взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • тяжелое топливо;
  • тепловизоры, оптика и лазерные дальномеры;
  • речные патрульные катера;
  • оборудование для технического обслуживания и ремонта машин;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Что известно о военной помощи со стороны США

  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби недавно анонсировал новый пакет военной помощи.
  • Он информировал, что в пакет помощи войдет оружие, которое будет важным для успеха Украины в ближайшие недели и месяцы.
  • Предыдущий пакет военной помощи в Вашингтоне объявили в начале марта. Тогда сообщалось, что размер помощи составляет 400 миллионов долларов.
  • В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для взрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.
  • С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

Автор: Михайло Гема