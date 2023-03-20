США объявили о выделении Украине оружия на 350 миллионов долларов

США 20 марта объявили об очередном пакете военной помощи, несколько дней назад анонсированном в Белом доме. Украина получит от США помощь на 350 миллионов долларов.

США объявили о выделении оружия из складов Пентагона. Пакет будет включать больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и "Брэдли", ракет HARM, противотанковых средств и речных катеров.

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Блинкен объявил о выделении помощи Украине из складов Пентагона

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов,

– говорится в заявлении госсекретаря США.

Блинкен подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.

На мощный пакет военной помощи США намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в своем телеграмме эмодзы ракеты и слово "скоро".

Прессслужба Министерства обороны США опубликовала полный список вооружения в новом пакете:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды;

25-мм боеприпас;

ракеты HARM;

81-мм и 60-мм минометные системы и снаряды;

одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;

взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий;

оборудование для разминирования;

тяжелое топливо;

тепловизоры, оптика и лазерные дальномеры;

речные патрульные катера;

оборудование для технического обслуживания и ремонта машин;

запчасти и другое полевое оборудование.

Что известно о военной помощи со стороны США