К какой части разведданных закрыли доступ США: ответ военного

Американцы являются лидерами по обработке информации спутниковой сети, которую получала Украина. Теперь США приостановили предоставление разведки нашей стране, что может повлиять на наступательные операции ВСУ.

Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметив, что Украина не осталась без американских данных в одной сфере. Там, где их нет, ВСУ будут использовать собственные силы.

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К чему Украина потеряла доступ

По словам военнослужащего, ограничение информации касается именно наступательных видов вооружения и непосредственных действий по атакам на противника в глубь российской территории.

Однако Украина не потеряла возможность использования разведданных для противовоздушной обороны. В частности, говорится об информации о российских воздушных атаках на Украину.

США сохранили эту информацию. Мы получаем данные о взлете МиГ-31, об угрозах баллистических ударов и перемещении российской стратегической авиации Ту-95 с аэродрома "Оленья" и других, а также данные о пусках крылатых ракет с Каспия,

– сказал Мусиенко.

Военнослужащий отметил, что в результате остановки предоставления разведданных могут быть проблемы и с ракетами. Например, ракеты GMLRS используют спутниковое наведение GPS к системам HIMARS или Storm Shadow.

Хоть ракеты британские, спутники американские. Если доступ к ним перерезают, возникают трудности и мы не можем использовать это оружие полноценно. Всё. Даже, если есть Storm Shadow, пуск невозможен, потому что ракета просто не полетит туда, куда нужно,

– объяснил он.

Очевидно, что остановка предоставления разведданных от США не сразу негативно повлияет на наступательные действия ВСУ. Украина имеет также собственную разведку, данные от европейских партнеров.

Относительно наземных операций – для украинских военных важно получать информацию о дислокации российских войск, перемещение техники и места складов с боеприпасами на оккупированных территориях. Теперь для получения этой информации ВСУ будут использовать больше дронов-разведчиков.

Однако разведданные Соединенных Штатов для украинских военных важны – они имеют мощную спутниковую сеть, а также возможности быстро распознавать и обрабатывать информацию. По этим технологиям американцы являются лидерами в мире.

Обратите внимание! Сегодня ночью Дональд Трамп заявил, что США "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной.

"Хотелось бы, чтобы партнеры изменили свое решение и возобновили предоставление нам такой информации. Однако пока этого нет, война не останавливается. Используем другие возможности, чтобы выяснить планы и намерения врага", – добавил Мусиенко.

К слову, в Институте изучения войны сообщили, что остановка обмена разведданными с США помогла российским войскам продвинуться, а украинские защитники потеряли способность обнаруживать российские самолеты. Кроме того, украинские защитники не могут использовать "некоторые из своих лучших систем вооружения" из-за остановки обмена разведданными.