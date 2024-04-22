Вызывает тревогу в России: для чего США могут отправить в Украину военных советников

США рассматривает возможность отправки в Украину около 60 дополнительных военных советников для работы при посольстве в Киеве. Они не будут участвовать в боевых действиях.

Их задача заключается в консультации украинских военных, поддержании логистики и координации поставок вооружений. Впрочем, они могут иметь и другие обязанности. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, о чем именно говорится.

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Как военные советники могут помочь Украине

На фоне принятия помощи Украине, в Соединенных Штатах также решили, что они могут прислать в Украину дополнительных военных советников. Они должны были бы помочь украинцам разобраться с новыми поступлениями оружия и освоением новой техники, а также контролировать, как и куда Киев будет тратить помощь от США.

Думаю, эта история связана с давними требованиями республиканцев к Белому дому подготовить стратегию Украины в войне против России. Вероятно, именно такая договоренность стала одним из условий компромиссного законопроекта. На протяжении всех этих политических баталий республиканцы требовали, чтобы демократы и Байден жестко контролировали предоставленную военную и финансовую помощь Украине,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Контингент военных советников будут выполнять не боевые задачи в Украине в рамках дипломатической миссии. С другой стороны такой жест Пентагона может свидетельствовать о серьезности намерений и договоренностей, которых достигли накануне.

"Очень хорошая история, когда политики так демонстрируют свою порядочность. В значительной степени это будет поднимать рейтинг республиканцев, но вместе с тем и демократы будут иметь для себя объяснения и обоснования, почему именно таким образом они действуют в Украине", – отметил Клочок.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году Пентагон назначил в Украину специального инспектора, который занимается контролем за оружием. На этот же раз, возможно, в Украину прибудут и военные.

Россия обеспокоена

Можно предположить военные советники, что они не просто будут контролировать куда отправляют и как будут применять переданное оружие в Украине, но и помогать нашему военному руководству в планировании военных операций.

Это в целом ложится в очень привлекательную канву, потому что мы таким образом демонстрируем публичное сотрудничество с нашими западными партнерами. Это серьезно вызывает беспокойство, мягко говоря, в России. Они понимают, что опыт стран НАТО все же лучше. Это будет помогать нам,

– подчеркнул аналитик.

К тому же Россия может расценивать это как присутствие в Украине ограниченного военного контингента наших союзников. Однако это не является плохо. По мнению Клочко, Россия должна понимать, что не только она выставляет красные линии.

"Украина с западными партнерами готова "отодвигать" эти красные линии дальше, чем того хотелось бы Кремлю. Вспомним реакцию России на заявления Макрона, когда он говорил об отправке войск в Украину. Это все показывает, что Украина не одна, в России это тоже должны понять. Это очень позитивный сигнал для нас", – подытожил Клочок.

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