Їхнє завдання полягає в консультації українських військових, підтриманні логістики та координації постачання озброєнь. Втім вони можуть мати й інші обов'язки. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, про що саме мовиться.

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Як військові радники можуть допомогти Україні

На тлі прийняття допомоги Україні, у Сполучених Штатах також вирішили, що вони можуть надіслати до України додаткових військових радників. Вони б мали допомогти українцям розібратися з новими надходженнями зброї та освоєнням нової техніки, а також контролювати як і куди Київ витрачатиме допомогу від США.

Думаю, ця історія пов'язана з давніми вимаганнями республіканців до Білого дому підготувати стратегію України у війні проти Росії. Ймовірно, саме така домовленість стала однією з умов компромісного законопроєкту. Впродовж всіх цих політичних баталій республіканці вимагали, аби демократи і Байден жорстко контролювали надану військову та фінансову допомогу Україні,

– наголосив Валерій Клочок.

Контингент військових радників виконуватимуть не бойові завдання в Україні в рамках дипломатичної місії. З іншого боку такий жест Пентагону може свідчити про серйозність намірів та домовленостей, яких досягнули напередодні.

"Дуже гарна історія, коли політики так демонструють свою порядність. Значною мірою це підійматиме рейтинг республіканців, але разом з тим і демократи матимуть для себе пояснення й обґрунтування, чому саме у такий спосіб вони діють в Україні", – зазначив Клочок.

Варто нагадати, що ще торік Пентагон призначив в Україну спеціального інспектора, який займається контролем за зброєю. Цього ж разу, можливо, до України прибудуть і військові.

Росія занепокоєна

Можна припустити військові радники, що вони не просто контролюватимуть куди відправляють та як застосовуватимуть передану зброю в Україні, а й допомагатимуть нашому військовому керівництву у плануванні військових операцій.

Це загалом лягає у дуже привабливу канву, тому що ми у такий спосіб демонструємо публічну співпрацю з нашими західними партнерами. Це серйозно викликає занепокоєння, м'яко кажучи, у Росії. Вони розуміють, що досвід країн НАТО все ж кращий. Це допомагатиме нам,

– підкреслив аналітик.

До того ж Росія може розцінювати це як присутність в Україні обмеженого військового контингенту наших союзників. Однак це не є погано. На думку Клочка, Росія має розуміти, що не лише вона виставляє червоні лінії.

"Україна із західними партнерами готова "відсувати" ці червоні лінії далі, аніж того хотілося б Кремлю. Згадаймо реакцію Росії на заяви Макрона, коли він говорив про відправку військ до України. Це все показує, що Україна не одна, у Росії це теж мають зрозуміти. Це дуже позитивний сигнал для нас", – підсумував Клочок.

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