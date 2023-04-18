США передадут Украине конфискованные активы олигархов из России: на что направят деньги
Источник:Министерство юстиции США
США направят конфискованные активы российских олигархов в пользу Украины после военной агрессии России. В Вашингтоне обещают привлечь к ответственности военных преступников.
Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор США Меррик Гарленд. Он заявил, что в США воспользуются новыми полномочиями, которые предоставил Конгресс в отношении конфискованных активов русских олигархов.
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Активы олигархов направят на восстановление Украины
"Мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов, для использования в восстановлении Украины", – говорится в заявлении.
Генеральный прокурор поблагодарил международных партнеров за то, что они присоединились к усилиям по поддержке расследования и уголовному преследованию военных преступлений в Украине.
"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине достичь справедливости для своего народа. И мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы привлечь к ответственности по закону тех, кто несет ответственность за жестокие преступления российского режима", – резюмировал Меррик Гарленд.
Украина впервые получит активы российского олигарха
- В начале февраля 2023 года стало известно, что Украина впервые получит активы российского олигарха, которые были конфискованы в США. В Вашингтоне решили передать Украине замороженные активы Константина Малофеева.
- Меррик Гарланд рассказал, что активы появились после его решения в апреле 2022 года выдвинуть обвинения российскому олигарху Константину Малофееву.
- Окружной судья федерального суда Манхеттена 2 февраля разрешил прокуратуре конфисковать принадлежащие Малофееву 5,4 миллиона долларов. Это решение открыло путь для последующей передачи этих средств Украине.