Подоляк назвал приоритетные виды оружия для Украины

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия. В частности, 2 октября, ВСУ получили более миллиона патронов.

Однако прежде всего украинские военные нуждаются в дальнобойном вооружении. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, какие виды вооружения необходимы Украине на поле боя.

Может быть интересным ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск

Приоритетное оружие для Украины

На сегодняшний день для Украины приоритетны следующие виды оружия.

Дроны разных модификаций – ключевой инструмент этой войны; Дальнобойные ракеты, позволяющие существенно и эффективно уничтожать логистическую инфраструктуру оккупантской армии; Ремонтные и логистические возможности для быстрого ремонта и поставки на поле боя; Артиллерия с огромным количеством снарядов разных калибров, а особенно высокоточных калибров.

Для нас сегодня ATACMS или TAURUS, но не просто передача символических 5 – 10 ракет, а в определенном объеме, будут оказывать существенное влияние на ход событий на линии фронта. Они "добьют" транспортно-логистическую и складскую систему России,

– заметил Михаил Подоляк.

"Это сделает невозможным быстрый подвоз ресурса и проведение ротационных действий с учетом количества мобилизованных, которых Россия держит на оккупированных территориях", – добавил советник главы ОПУ.

По его словам, сейчас проходят переговоры по системам ПРО и дальнобойным ракетам различных модификаций.

Подоляк назвал виды необходимого оружия для Украины: смотреть видео

Что означает передача конфискованного иранского оружия Украине

Как отметил Подоляк, конфискованное иранское оружие, которое планируют передать США для Украины, важно по следующему параметру.

Есть резолюции ООН, в которых ясно говорится: если оружие конфисковано, оно должно быть уничтожено или перейти на хранение. То есть, если состоится передача – это означает, что мир меняется.

Отметим, Иран – партнер России по геноцидной войне в Украине. Поскольку страна передает россиянам оружие, в том числе дроны. Поэтому переданное иранское оружие Украине будет иметь символическое значение для перестройки глобального понимания. То есть, что за все есть ответственность, даже в таком виде.

Будет ли она важна для нас? Для нас любое оружие важно, в том числе стрелковое,

– подчеркнул Подоляк.

Военная помощь Украине