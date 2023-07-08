Украина получит кассетные боеприпасы от США: как они помогут ВСУ

Вечером, 7 июля, появилась информация, что США готовы предоставить Украине кассетные боеприпасы. Они были очень нужны нашим защитникам еще в прошлом году.

Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Он объяснил основную эффективность американских боеприпасов.

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Преимущества кассетных боеприпасов

Основное преимущество кассетных боеприпасов, по словам военнослужащего, в их эффективности и точности. И в некой степени их можно назвать более гуманными.

Система "Град" не работает точно, она работает по квадратам. Американские боеприпасы более точны и их можно назвать гуманными, ибо они будут уничтожать живую силу противника и не угрожать гражданским,

– объяснил он.

Кассетные боеприпасы используются для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, находящейся не в укрытиях. Однако достать врагов можно и там.

"Если противник в блиндажах, траншеях поражение осуществить гораздо труднее. Не значит, что невозможно, но труднее. Противник построил долгосрочные инженерные сооружения с использованием не только дерева, но и бетона, который поразить сложнее, но можно доставать их и там", – отметил Березовец.

Тарас Березовец об эффективности кассетных боеприпасов: смотреть видео

Решение о передаче

В таком виде оружия Украине нуждалась еще в начале полномасштабного вторжения. Кассетные боеприпасы значительно помогли бы в обороне территории, в частности, на Восточном направлении.

"Нам нужны были кассетные боеприпасы еще год назад. Летом 2022-го во время тяжелых боев на Донбассе, когда противник приближался к Соледару и Бахмуту. Тогда идею предоставить их Украине отбросили в Белом доме, потому что кто-то сказал, что это не гуманное оружие", – рассказал Березовец.

Отметим, что решение передать кассетные боеприпасы Украине действительно было долговременным. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что это оружие "создает риски для гражданского населения" и именно поэтому так долго откладывалось это решение.

Тарас Березовец отметил, что украинские военные используют оружие исключительно для борьбы с противником.

Кассетные боеприпасы для Украины: основные новости

Украина предоставила письменные гарантии, где обязалась минимизировать риски для мирного населения Наше государство аргументировало потребность в кассетных снарядах. В то же время, в Киеве подчеркнули, что использовать эти боеприпасы будут исключительно на поле боя.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал 5 ключевых принципов, которые наша страна будет придерживаться в использовании кассетных боеприпасов. В частности, речь идет о деоккупации территорий, защите мирного населения и заботе об их безопасности, а также строгом учете и отчете за использование оружия.

Кассетные боеприпасы значительно помогут украинским защитникам в контрнаступлении. Отметим, что россияне давно используют такой вид оружия в войне.

Это вид артиллерийских или авиационных снарядов, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниц, и рассыпающихся по широкой площади при взрыве. Они предназначены для повреждения обширной территории, уничтожения живой силы, техники, разрушения сооружений и создания препятствий на поле боя.