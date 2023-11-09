В ближайшие дни США выйдут на фундаментальное решение о помощи Украине, – ОПУ

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что с начала полномасштабного вторжения Вашингтон предоставил Украине помощь в 60 миллиардов долларов. Из них 96% уже использовано. В то же время, Израиль должен получить средства от США.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что это вопрос внутренней политической дискуссии. Он добавил, что в Пентагоне осталось 1,1 миллиарда долларов на все виды помощи Украине: военную, гуманитарную, экономическую.

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США важно продолжить свою работу

Джон Кирби говорит об этом для того, чтобы актуализировать тему и подчеркнуть, что есть исполнительная власть, которая четко фиксирует, сколько осталось денег на все проекты по поддержке Украины.

Это средства не только тех проектов, которые связаны с военной помощью. Это вообще на всю работу, которую Соединенные Штаты годами или десятилетиями вели с нашим государством.

"Таким образом господин Кирби показывает, что для США важно продолжить свою работу по поддержке демократии в Украине. Я сейчас даже не о войне говорю. Соединенные Штаты хотят оставаться глобальным лидером. Они для себя выбрали определенные направления работы. В частности, демократизация ряда стран, а именно бывшего Советского Союза", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Михаил Подоляк прокомментировал возможность дальнейшей помощи со стороны США: смотрите видео

США понимают кто есть кто в мире

Это означает, что нужно ускорить принятие фундаментальных решений – объем помощи Украине. США рассматривают помощь Украине и Израилю в рамках единого пакета, потому что понимают последовательность действий. И понимают, кто есть кто в том, что сегодня происходит в мире.

Если США помогают Израилю, а при этом Россия остается с такими возможностями влияния в ситуации, когда Украина не выиграет войну, тогда проблема Ближнего Востока не будет решена, и это станет очень длинным расходным проектом.

"Сегодня США проведут внутреннюю дискуссию один раз, затем второй. И в ближайшие дни выйдут на фундаментальное решение о помощи Украине. А именно разблокировку всех видов поддержки Украины, не только военной. Ведь есть немало помощи, которую Соединенные Штаты десятилетиями оказывали Украине", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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