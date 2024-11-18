США разрешили Украине бить по России их оружием около трех дней назад, – Axios

О решении действующего президента США Джо Байдена относительно разрешения Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов на территории России Украине стало известно еще три дня назад.

Так, тогда США проинформировали Киев о намерениях американского лидера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, передает 24 Канал.

Смотрите также Генерал армии сказал, что может быть под прицелом ракет ATACMS в России

В Киеве знали о решении Байдена

Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней.

– говорится в материале.

Как сообщил источник, соответствующее решение американского лидера было обусловлено необходимостью сдерживания Пхеньяна от отправки дополнительных войск на территорию России для дальнейшего ведения войны в Украине.

Американские чиновники надеются, что в случае поражения северокорейских войск в Курской области КНДР может пересмотреть свое решение по поводу вероятной отправки дополнительных сил, что может привести к неудаче оккупантов в этом районе.

Заметим, что Украина сможет бить дальнобойными ракетами только по Курской области, что является важным нюансом. Кстати, представитель американского оборонного ведомства отказался комментировать вопрос о разрешении.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники на днях сообщило, что КНДР может отправить еще 100 тысяч военных в Россию. Журналисты заявили, что эта поддержка является очередным шагом развития партнерства между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.