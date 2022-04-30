Воспринимаем всерьез, – Нуланд об угрозах Путина ядерной войной и подготовке США

Виктория Нуланд заявила, что США всерьез воспринимают угрозы Владимира Путина ядерной войной. В то же время, если Москва это сделает, то уже не оправится от последствий.

Соответствующее заявление заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности Виктория Нуланд сделала в интервью росСМИ, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что угрозы России ядерной войной – чрезвычайно безответственное поведение для страны, являющейся постоянным членом Совбеза ООН.

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Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение. К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что угрозы Путина следует воспринимать всерьез,

– заявила Нуланд.

Она заверила, что США и наши союзники готовятся к такому развитию событий. В то же время, если Россия дойдет до применения ядерного оружия, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого не оправится ни сам Путин, ни в целом Россия.

Угрозы применения ядерного оружия в США не видят

В Штатах активно следят за ядерным потенциалом России. В Минобороны США сообщили СМИ, что наблюдения продолжаются каждый день. Однако, несмотря на угрозы Кремля, США пока не видят угрозы применения ядерного оружия.

Президент Джо Байден, выступая 28 апреля, также прокомментировал угрозы Путина. Лидер США подчеркнул, что не стоит так просто говорить о ядерном оружии. Заявления России Байден назвал провалом Путина.

В ЦРУ ранее заявляли, что к угрозам Кремля применить ядерное оружие нельзя относиться легкомысленно. В то же время, достаточное количество практических доказательств, что это может произойти, пока не фиксируют.

Борис Джонсон – премьер Великобритании – отметил, что, по его мнению, Путин не отважится использовать ядерное оружие. По словам Джонсона, даже очередные неудачи России в поле боя не спровоцируют такое развитие событий.

Ллойд Остин – глава Пентагона – подчеркнул, что российская "ядерная риторика" очень опасна. Победителей в ядерной войне не будет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что со стороны России эмоции так и льются. В частности, Кремль уже начал угрожать ядерной войной. В то же время это свидетельствует об одном: Россия понимает, что дело не идет к его победе. Между тем, Украина не боится никаких угроз.

В Офисе Президента также считают, что Путин не применит стратегическое ядерное оружие. Алексей Арестович отметил, что в таком случае реакция США, Великобритании и других стран будет сразу. В сторону России тоже "что-то" может полететь.

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