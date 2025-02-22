Угрозы Украине от США по поводу Starlink: в Польше напомнили американцам за "один момент"
У Трампа выдвинули ультиматум Киеву по соглашению о полезных ископаемых. В Польше выступили в защиту украинского союзника.
США угрожают отключить доступ Украины к Starlink, если не будет заключено соглашение о полезных ископаемых. Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский напомнил, что его страна – одна из тех, кто купила Starlinks для Киева. В посте в соцсети "Х" чиновник дал понять, что Вашингтон не может действовать так, как ему заблагорассудится, передает 24 Канал.
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Польша поддержала Украину
Гавковский отметил, что Польша платит и будет платить абонплату за спутниковый Интернет для Украины.
Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша,
– подчеркнул министр.
Справка: Варшава оплатила почти 20 тысяч терминалов Starlink, которые используются не только на фронте, но на прифронтовых территориях.
Напомним, что президент Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение с США по полезным ископаемым, потому что оно не соответствует украинским интересам и не содержит никаких гарантий безопасности. Известно, что работа над соглашением еще продолжается. По данным СМИ, главе государства сообщили, что отключение доступа к Starlink неизбежно, если не будет достигнута договоренность по минеральным ресурсам. Отмечается, что угроза прозвучала во время встречи Зеленского и министра финансов США Скотта Бессента. Также об этом президенту говорил Кит Келлог.
На фоне заявлений американской администрации в СНБО призвали украинцев не паниковать. Там напомнили, что Украина с начала войны создает альтернативные каналы связи, такие как радиоролики, оптоволоконные линии, LTE-модемы, и имеет систему защищенной интернет-связи.