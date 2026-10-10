США угрожают прекратить обмен разведданными с Украиной из-за ударов по НПЗ России, – FT

США усилили давление на Украину с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пригрозив приостановить обмен критически важными разведывательными данными. Это произошло после заявления Дональда Трампа о заключении соглашения с Москвой о выводе российского дизельного топлива на мировой рынок.

Как сообщает издание Financial Times, переговоры между украинской делегацией и представителями Дональда Трампа в Майами длились почти восемь часов и фактически сорвались. Украинская сторона не ожидала заявления о достижении США договоренности с Владимиром Путиным о снятии санкций с российского дизельного топлива.

США требуют прекращения атак на НПЗ

В ходе встречи представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили украинским чиновникам о намерении США отменить ограничения на экспорт дизельного топлива из России. В то же время американская сторона подняла вопрос о возможном прекращении предоставления разведданных, если Киев не прекратит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

Украинская разведка использует американские данные для точного наведения беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты противника с целью подрыва военной экономики Кремля. Чиновники из Киева назвали требование об одностороннем прекращении ударов несправедливым и досрочно завершили визит в США.

В то же время высокопоставленный чиновник из Украины подтвердил изданию, что Киев не намерен прекращать уничтожение российских НПЗ.

Сразу после объявления о соглашении украинские силы нанесли удар по нефтяному терминалув Ростове-на-Дону.

Реакция Киева на соглашение с Москвой

Ситуация вызвала возмущение в Украине на фоне массированных российских обстрелов.

Так, в результате удара УАБ по Запорожью 10 октября погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, российские баллистические ракеты и дроны атаковали и Киев.

Президент Зеленский подчеркнул, что каждый дополнительный миллиард долларов от экспорта нефтепродуктов Россия тратит на производство оружия и закупку компонентов.

Что означает разрешение России продавать нефтепродукты, наиболее отчетливо услышали в Киеве только что,

– сказал президент.

Он добавил, что сигнал, исходящий от этой сделки, демонстрирует Кремлю возможность безнаказанно продолжать агрессию, вместо того чтобы столкнуться с четким противодействием со стороны Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп, напротив, призвал Киев усиливать удары по российским НПЗ, чтобы ослабить экономику Кремля и заставить его сесть за стол переговоров.

Кроме того, Вашингтон уже приостанавливал сотрудничество в разведывательной сфере с Киевом в марте прошлого года на восемь дней после спора в Овальном кабинете, а позже выдвигал требования о принятии мирных условий под угрозой потери оборонной поддержки.

Напомним, что, по словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах поставок еще 3 миллиона тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.

После беседы Трампа с Путиным Минфин США отменил санкции и незамедлительно выдал лицензию на поставку дизельного топлива из России. Благодаря этому решению Россия может заработать 4,5 миллиарда долларов на продаже дизельного топлива.