США верят в победу ВСУ: поможет ли россии третий армейский корпус

В США с каждым днем только усиливается вера в ВСУ и победу Украины. Поэтому от государства поступает все больше вооружения, которое позволит выбить врага из нашей страны. Когда это произойдет – вопрос времени.

Как усиленное снабжение оружием повлияет на ход войны, попытался ответить ведущий 24 канала Алексей Печий. Он также поделился соображениями относительно того, что ожидает россию, которая только умножает свои потери в войне против Украины.

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США значительно наращивают военную помощь Украине. А все потому, что теперь речь идет об отправлении оружия в Европу не самолетами, а морским путём. И эта новость, подчеркивает Печий, полностью укладывается в концепцию той военной миссии, которую США планируют создать в Украине.

А это значит, что у Вашингтона нет никаких сомнений: ВСУ победят. В то же время, активная вооруженная поддержка свидетельствует о том, что в США решили не дарить россии ни одного шанса ни на победу, ни на переговоры на их условиях.

Тем временем наши военные продолжают уничтожать врага в тылу. К примеру, этот день запомнился обильным "хлопком". Его подвезли к базам оккупантов в Мелитополе и Новой Каховке. Но здесь нужно к этому вопросу подойти с несколько холодным умом.

Ни путин, ни сами россияне сдаваться не планируют. Так что пушечное мясо будут продолжать поставлять на фронт. Об этом свидетельствует тот факт, что диктатор подписал указ об увеличении армии страны-агрессора. Более того, к границам Украины уже отправили новосозданный сформированный третий армейский корпус. Правда, западные аналитики в один голос утверждают: назвать это подкреплением сложно, ведь в большинстве своем это просто пушечное мясо. Но для победы нам нужна и крепкая поддержка ЕС, который сейчас подавляет кремль энергетическим кризисом.

Итак, о ситуации на фронте, об увеличении помощи от США, а также о том, насколько будет достаточно запаса прочности Европы, чтобы вместе прийти к победе. Обо всем этом дальше будем говорить.

ВСУ продолжают уничтожать врага в тылу

Начнем традиционно с успехов ВСУ на фронте. Накануне ночью в оккупированном россиянами Мелитополе, а также поселке Мирное прогремели взрывы. Впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что наши защитники ударили по одной из самых больших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит". Что касается поселка Мирное, то там разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму. И вообще, по словам Федорова, на территории Мелитопольского района в течение трех недель ежедневно у россиян "что-нибудь случается".

Впрочем, следует понимать, что это лишь один из эпизодов. В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты на Юге, не преуспевая в наземных операциях, пытаются применять авиацию по линии фронта. Но и здесь следует заметить, что никаких успехов врагу это не приносит.

В то же время в ведомстве рассказали об успешных ударах ВСУ по враждебным объектам на Херсонщине. В частности, известно, что наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили два вражеских склада боеприпасов – в Дудчанах и Давыдовом Броде на Херсонщине, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Кроме того, удар был нанесен по опорным пунктам оккупантов, что привело к уничтожению захватчиков, а также их технике.

В конце концов такие постоянные удары ВСУ в тыл врага значительно сокращают его способности ведения войны. И это та выверенная стратегия, которой наши военные придерживаются на протяжении многих недель – поражение врага без лобового столкновения. Мы просто обескровливаем врага, чтобы у него просто не было возможности оказывать достойное сопротивление.

И эта стратегия дает свои результаты, подтверждаемые и в Институте по исследованию войны. Там, опираясь на отчеты Генштаба ВСУ, описывают один из штурмов на Херсонщине, куда оккупанты бросили группу из 10 человек без нормального снаряжения и техники. В отчете отмечается, что такие действия врага свидетельствуют о том, что их силы постоянно деградируют на Южном направлении. А значит говорить о реальных наступательных действиях, а не таких показательных, точно не стоит.

То есть стратегия ВСУ работает и не просто деморализует врага, но и уничтожает все его возможности для наступательных действий. Кроме того, и это важно, не забывайте о постоянных взрывах в Крыму. Таким образом, как мы с вами уже обсуждали, ВСУ перешли от уничтожения первой линии тыла в Херсонской и Запорожской областях до поражения врага глубоко в тылу. Причем эти атаки настолько испугали захватчиков, что они пытаются сейчас перебросить в Крым наземные силы. В частности, накануне в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что вблизи Крымского моста со стороны россии заметили железнодорожный эшелон с танками, САУ и гаубицами.

Конечно, первое, что приходит на ум, оккупанты перебрасывают дополнительные силы на Юг Украины для создания обороны от украинского контрнаступления. Но, уверен ряд экспертов, россияне могут оставить эти силы для обороны самого оккупированного Крыма. А все потому, что дела на фронте плохи и раньше сообщалось, что враг даже снимал отдельные подразделения с фронта для перекидывания на полуостров.

Концепция действенного сопротивления остановила продвижение врага

К примеру, сегодня издание CNN, ссылаясь на американских военных, утверждает, что ВСУ успешно реализуют американскую концепцию сопротивления – Resistance Operating Concept, то есть "Концепция действенного сопротивления". В частности, речь идет о концепции, разработанной США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году. Она стала реакцией на оккупацию россией части Грузии в 2008 году. В издании отмечают, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм по поводу новой доктрины, другие же в нее не верили. Но после аннексии страной-агрессоркой Крыма в 2014 году интерес к "Концепции действенного сопротивления" быстро возрос.

Что же это за концепция и как она помогает ВСУ? Концепция действенного сопротивления предполагает основу для способности всей страны противостоять внешнему давлению и планированию сопротивления. То есть, вся страна должна быть привлечена в усилиях по восстановлению суверенитета на оккупированных территориях. Помните, как до начала полномасштабного вторжения россии в Украину даже Джо Байден уверял, что США будут поддерживать партизанское движение в Украине. Но эта доктрина не о создании или поддержке именно повстанческого движения в отдельных регионах, которые не имели бы централизованного управления.

Цель Концепции действенного сопротивления – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета. CNN пишет, что концепцией руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии. То есть, каждый украинец, даже просто выкладывающий в сеть видео с подбитыми российскими танками, уже прилагает усилия к победе. Но на самом деле многие вещи, которые кажутся нам уже обыденными – это также часть выверенной Концепции, которая и не позволила оккупантам захватить нашу страну.

Давайте попробуем объяснить важность каждого вашего сообщения в сети. Итак:

ваши публикации о войне в Украине,

призывы к западному обществу,

и просто вирусные видео, на которых трактор тянет российский танк – это все часть общего украинского сопротивления.

И для нас это уже стало обычным. Но для мира это означает, что есть украинская нация, которая объединилась и борется с захватчиком. В то же время сформирован образ оккупанта, который выглядит сплошным злом во главе с скрывающимся в бункере диктатором.

Украинцы успешно адаптировали эту концепцию, а также не позволили продвинуться врагу дальше. В этом убежден генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, являвшийся командующим Командованием специальных операций в Европе при разработке настоящей Концепции действенного сопротивления.

Более того, закон Украины об Основах национального сопротивления, который заработал в начале года, также укладывается в рамки настоящей Концепции. Именно этот закон стал основой для создания отрядов Теробороны и позволил украинцам с собственным оружием приобщиться к защите Украины. То есть каждое территориальное общество формировало свой добровольческий отряд, который и участвовал в обороне. Но это не были повстанцы, у них была координация с ВСУ. Итак, концепция сработала.

Впрочем, почему это важно именно сейчас? Дело в том, что до сих пор ведутся дискуссии: почему в Крыму взрывается? И вот один из соавторов Концепции действенного сопротивления, полковник армии США Кевин Стрингер говорит, что серия взрывов в Крыму – это и есть реализация Концепции. Мол, ССО совместно с сопротивлением на местах могут достигать целей даже в Крыму.

Несокрушимость украинцев вдохновляет международных партнеров

И вот именно такое сопротивление всего украинского народа подтолкнуло наших партнеров к помощи. И она становится все больше. В частности, источники The Washington Post в Министерстве обороны США сообщили, что Пентагон значительно увеличивает поставки оружия в Украину. Это стало возможным благодаря использованию морских перевозок. Что, в свою очередь, свидетельствует о новом уровне поддержки.

Что это кардинально изменяет? На самом деле сегодня США отправляли оружие в Украину только самолетами. И если самолеты могут достигать Европы гораздо быстрее, корабли могут транспортировать гораздо большее количество грузов. А это может позволить Украине создать более приличный арсенал для будущих военных кампаний. То есть речь идет об объемах, которые теперь становятся более масштабными.

И что немаловажно, это полностью совпадает с сообщениями о том, что Белый дом решил создать военную миссию США в Украине. Именно она будет полностью координировать все поступления и распределения оружия. По сути это будет отдельный военный орган США, который будет помогать ВСУ абсолютно во всех сферах. Более того, это подпадает под временные рамки начала работы ленд-лиза. Напомним, что он стартует с началом нового финансового года в США в октябре 2022 года.

Впрочем, не зря ряд экспертов уверяет, что эта война еще может продолжаться довольно долго. путин ведь тоже не хочет сдаваться и готов положить в Украине еще не одну тысячу своих солдат, а также отбросить экономику своей страны на десятки лет назад.

путин не жалеет и не будет жалеть своих военных

Дело в том, что накануне путин подписали указ, увеличивающий армию страны-агрессора на 137 тысяч военных. Их планируют набрать из так называемых добровольческих батальонов, а также благодаря осеннему призыву в россии. Причем скрытая мобилизация уже дошла и до Московской и Ленинградской области, и только усиливается.

А это, по данным ГУР Минобороны, свидетельствует об истощении мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины. Речь идет о Бурятии, Туве, республиках Кавказа и других не слишком преуспевающих регионах страны. Итак, уже жителям Москвы и Санкт-Петербурга предлагают подписать контракт на срок от 3 месяцев, обещая им зарплату в 240 тысяч рублей.

Основа мобилизационных мероприятий – широкая рекламная кампания. Она охватывает агитацию на основных телеканалах, радио, интернете и печатных СМИ. Берут фактически всех желающих, даже признанных ограниченно пригодным к службе. Впрочем, по данным Британской разведки, даже приказ путина вряд ли сильно изменит российскую армию в войне против Украины.

Кроме того, поступают тревожные новости о перекидывании россией на фронт недавно сформированного третьего армейского корпуса. Об этом сообщают в Conflict Intelligence Team. Они уверяют, что есть фото- и видеодоказательства того, что страна-агрессор перекидывает военную технику по железной дороге в сторону Украины.

На видео виден полный склад комплекса "Бук", а на фотографии – танки Т-80БВ и Т-90М. Согласно базе данных российской железной дороги, оба склада следуют из Мулино Нижегородской области на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области у границы с Донецкой областью Украины. Речь идет о том, что именно тот недавно сформированный 3-й армейский корпус россии и его хотят привлечь в войне на востоке и юге Украины.

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Но в Институте изучения войны утверждают, что подразделения третьего армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь. По данным ISW, россия перебросит его для возобновления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки замедлилось. Также их часть могут бросить под Херсон.

Следует заметить, что некоторые батальоны корпуса опрокидывают на передовую сразу после сокращенной подготовки. И хотя они могут похвастаться хорошим оснащением, их подготовки недостаточно. Кроме того, по данным Института в ряды 3-го корпуса россии брали и физически нездоровых, и старых так называемых добровольцев. В конце концов, это все равно пушечное мясо. Поэтому нам необходима не только поддержка США, но и непоколебимая поддержка ЕС.

Впрочем, по словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Европа сама скоро столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против россии санкциями. Однако это цена свободы и Европа должна быть готова ее заплатить. Впрочем, достаточно ли у Европы того же запаса прочности, и продолжит ли она так же давить на россию, как и в предыдущие месяцы – вопрос открытый.

И у ЕС скоро будет возможность продемонстрировать свою твердую позицию. Уже во вторник в Праге начнется двухдневная встреча глав МИД стран Евросоюза, где будут обсуждаться вопросы запрета на выдачу виз россиянам. И, как утверждает Financial Times, предварительно ЕС может принять решение об остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией. И хоть это не запретит полностью, но значительно усложнит выдачу виз россиянам.

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