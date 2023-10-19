Совбез ООН призвал прекратить огонь между Израилем и Газой: США ветировали это решение

После того, как по больнице в Секторе Газа попала ракета, генсек ООН инициировал голосование за резолюцию о гуманитарном прекращении огня между сторонами конфликта. Однако США выступили против этого.

За гуманитарное прекращение огня проголосовали 12 среди 15 членов Совбеза ООН. В США объяснили свое вето недостатками резолюции.

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Позиция США

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что у резолюции нет ни слова о праве Израиля на самооборону.

: Резолюцию разработала Бразилия, которая с октября 2023 года председательствует в Совбезе ООН.

Она напомнила, что это право закреплено в статье 51 Устава ООН. И о нем говорится во всех других подобных резолюциях по террористическим атакам.

В то же время Томас-Гринфилд уточнила, что, несмотря на свое вето, США и дальше будет сотрудничать с членами Совета для совместного урегулирования кризиса.

Как голосовали другие страны

Среди 15 членов Совбеза ООН еще две страны не использовали свои голоса. Это Россия и Великобритания.

Россияне в свою очередь настаивали на двух поправках к резолюции. Так, посол России Василий Небензя отметил, что нынешний проект резолюции "не содержит четкого призыва к прекращению огня". Кроме того, он заявил, что российские поправки предлагают прекратить атаки на гражданских лиц и инфраструктуру в секторе Газа, а также осудить блокаду со стороны Израиля.

Впрочем, поправки России Совбез ООН отклонил.

Британия, также воздержавшаяся от голосования, объяснила свою позицию. Так, ее представитель Барбара Вудворд заявила, что в тексте резолюции не упоминается за неотъемлемое право Израиля на самозащиту, а также игнорируется тот факт, что контролирующая Сектор Газы экстремистская группировка ХАМАС использует палестинских гражданских как живой щит.

"ХАМАС вошли в гражданские общины и сделали палестинский народ своими жертвами", – подчеркнула Вудворд.

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