Это очень его поразило: что могло изменить мнение Джонсона о помощи Украине
Палата представителей США 20 апреля одобрила пакет помощи для Украины. Решение конгрессменов очень важно для дальнейшей борьбы Украины с российской агрессией.
Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, рассказал 24 Каналу, что каждый политик, который хотел, чтобы законопроект о помощи Украине был принят, сыграл свою роль для этого. Он добавил, что и Владимир Зеленский, который давал многочисленные мощные интервью и разговаривал со спикером Майклом Джонсоном, и представители Министерства иностранных дел Украины, и американские политики, которые сюда приезжали – все присоединились к согласованию поддержки для Украины.
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Решающий фактор
Александр Мусиенко отметил, что многие прилагали усилия для того, чтобы в США утвердили финансовую помощь Украине. Определяющую же роль, что изменило мнение Джонсона, сыграл не Дональд Трамп, а директор ЦРУ Уильям Бернс.
Я слышал о том, что многие были поражены, прочитав его доклад, к сожалению, он пока не публичный. Он о том, что может быть с Америкой, если не оказать помощь Украине. Это очень его (Джонсона – 24 канал) поразило,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
В докладе говорится о том, что американское господство в Европе и в мире может упасть. Кто бы ни стал президентом: Джо Байден или Дональд Трамп – США могут потерять свой статус на континенте.
Помощь Украине от США: главное
- В Конгрессе согласовали законопроект о военной помощи нашему государству. Сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что США могут возобновить поставки оружия в Украину до конца следующей недели, в частности дальнобойное вооружение, такое как ракеты ATACMS.
- Несколько американских чиновников сообщили, что Министерство обороны США готовится быстро отправить в Украину артиллерию и системы противовоздушной обороны. Согласно Politico, хотя администрация президента Джо Байдена еще не приняла окончательного решения относительно объема помощи и вооружения, оборонное ведомство готовится к быстрому утверждению пакета помощи для Украины.
- Палата представителей США приняла важное решение относительно замороженных российских активов и их дальнейшего использования. Эта инициатива, которая стала известной 20 апреля вечером, сейчас ожидает утверждения Сенатом. В начале полномасштабной войны в феврале 2022 года вопрос о передаче таких активов в пользу Украины уже активно обсуждался.