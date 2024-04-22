Это очень его поразило: что могло изменить мнение Джонсона о помощи Украине

Палата представителей США 20 апреля одобрила пакет помощи для Украины. Решение конгрессменов очень важно для дальнейшей борьбы Украины с российской агрессией.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, рассказал 24 Каналу, что каждый политик, который хотел, чтобы законопроект о помощи Украине был принят, сыграл свою роль для этого. Он добавил, что и Владимир Зеленский, который давал многочисленные мощные интервью и разговаривал со спикером Майклом Джонсоном, и представители Министерства иностранных дел Украины, и американские политики, которые сюда приезжали – все присоединились к согласованию поддержки для Украины.

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Решающий фактор

Александр Мусиенко отметил, что многие прилагали усилия для того, чтобы в США утвердили финансовую помощь Украине. Определяющую же роль, что изменило мнение Джонсона, сыграл не Дональд Трамп, а директор ЦРУ Уильям Бернс.

Я слышал о том, что многие были поражены, прочитав его доклад, к сожалению, он пока не публичный. Он о том, что может быть с Америкой, если не оказать помощь Украине. Это очень его (Джонсона – 24 канал) поразило,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

В докладе говорится о том, что американское господство в Европе и в мире может упасть. Кто бы ни стал президентом: Джо Байден или Дональд Трамп – США могут потерять свой статус на континенте.

Помощь Украине от США: главное