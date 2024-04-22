Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, розповів 24 Каналу, що кожен політик, який хотів, щоб законопроєкт про допомогу Україні був ухвалений, зіграв свою роль для цього. Він додав, що і Володимир Зеленський, який давав численні потужні інтерв’ю та розмовляв зі спікером Майклом Джонсоном, і представники Міністерства закордонних справ України, і американські політики, які сюди приїздили – всі долучились до погодження підтримки для України.

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Вирішальний чинник

Олександр Мусієнко зауважив, що багато хто докладав зусиль для того, щоб у США затвердили фінансову допомогу Україні. Визначальну ж роль, що змінило думку Джонсона, зіграв не Дональд Трамп, а директор ЦРУ Вільям Бернс.

Я чув про те, що багато хто був вражений, прочитавши його доповідь, на жаль, вона поки не публічна. Вона про те, що може бути з Америкою, якщо не надати допомогу Україні. Це дуже його (Джонсона – 24 канал) вразило,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

У доповіді йдеться про те, що американське панування в Європі та у світі може впасти. Хто б не став президентом: Джо Байден чи Дональд Трамп – США можуть втратити свій статус на континенті.

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