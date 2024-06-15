США выделяют Украине 1,5 миллиарда долларов на энергетику и гуманитарную поддержку
Источник:Пресс-служба Белого Дома
США объявили о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов. Больше часть этих средств будет направлено на удовлетворение чрезвычайных энергетических потребностей.
Остальная часть пойдет на гуманитарную помощь. Стоит отметить, что эта инициатива является частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.
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Что известно о пакете финансовой помощи от США
Вице-президент США Камала Харрис, во время Глобального саммита мира, объявила о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент для поддержки украинского народа.
Известно, что 500 миллионов долларов, вместе с ранее объявленными 324 миллионами долларов, будет направлено на удовлетворение чрезвычайных энергетических потребностей Украины, в частности на ремонт поврежденной инфраструктуры.
Более 379 миллионов долларов пойдут на гуманитарную помощь для беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта общин, включая продовольствие, услуги водоснабжения, санитарии и гигиены.
Еще 300 миллионов долларов будет направлено на поддержку гражданской безопасности Украины, в частности на обеспечение оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.
Эти средства поступают как часть большего пакета внешней помощи, инициированного президентом Байденом для поддержки народа Украины,
– отметили в Белом доме.
Там также добавили, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, США выделили более 3,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и почти 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергетического сектора Украины.
Как еще США планируют помочь Украине
- На саммите G7 13 июня было подписано соглашение по безопасности между Украиной соглашение по безопасности между Украиной и США. Это соглашение предусматривает дальнейшую поддержку со стороны США в обучении украинских военнослужащих, производстве оружия и поставке необходимого военного оборудования.
- Бригада "Азов" прошла соответствующую проверку в рамках законодательства США и получила доступ к американскому оружию.
- Байден и Макрон выразили поддержку Украине относительно передачи ей доходов от замороженных российских активов.
- По словам главы Пентагона Ллойда Остина, союзникам нужно увеличить поставки вооружения для Украины, поскольку война в нашей стране перешла в "ключевую стадию".