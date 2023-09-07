США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 600 миллионов долларов

Соединенные Штаты вечером 7 сентября огласили новый пакет военной помощи Украине. В этот раз партнеры из США выделили 600 миллионов долларов в поддержку нашей армии.

Об этом на брифинге рассказала заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Сабрина Сингх. Она отметила, что этот пакет значительно усилит наступательные и оборонные возможности Украины, передает 24 Канал.

К теме Есть очень интересный момент: какие сигналы посылает Блинкен визитом в Украину

Что вошло в новый пакет помощи США

Сингх отметила, что очередной пакет военной помощи призван обеспечить всем необходимым нашу армию для продолжения войны против российского агрессора.

Этот пакет включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности,

– подчеркнула она.

Впоследствии в Министерстве обороны США обнародовали список того, что войдет в военную помощь для нашего государства.

Соединенные Штаты планируют передать такие виды вооружения:

оборудование для поддержки и интеграции систем противовоздушной обороны Украины;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия вражеским комплексам РЭБ;

подрывные боеприпасы для удаления помех;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для обучения и технического обслуживания.

В Пентагоне также отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить нашу армию возможностями для удовлетворения ее непосредственных нужд на поле боя и долгосрочных нужд в сфере безопасности. Этот пакет был предоставлен через Инициативу содействия безопасности Украины.

США объявили о помощи Украине на миллиард долларов