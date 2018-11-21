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      США определились со своим фаворитом на должность главы Интерпола

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      США поддерживают южнокорейского кандидата Джон Яна на должность главы Интерпола, – Помпео
      США поддерживают южнокорейского кандидата Джон Яна на должность главы Интерпола, – Помпео / Getty Images

      Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отметил, что Вашингтон поддерживает южнокорейца Ким Чен Янга в качестве кандидата на пост президента Интерпола.

      Такое заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал во время брифинга.

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      "Мы призываем все страны и организации, что входят в состав Интерпола и придерживаются принципа верховенства права, выбрать надежного лидера, который отражает один из важнейших правоохранительных органов мира. Мы верим, что господин Ким будет именно таким", – отметил дипломат.

      Напомним, 5 октября стало известно об исчезновении директора Интерпола Мэн Хунвея. К тому времени он неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Впоследствии появилась информация, что Хунвэй находится под стражей в Пекине, а через некоторое время китайские власти сообщили, что проходит следствие по делу о коррупции в отношении президента Интерпола. 7 октября Мэн Хунвэй неожиданно подал заявление об отставке с должности главы организации.

      Следовательно, среди главных кандидатов на пост главы Международной организации уголовной полиции оказался россиянин Александр Прокопчук, который сейчас является вице-президентом организации. Он одновременно – и старший родной брат представителя Украины в ОБСЕ в Вене – Игоря Прокопчука. К слову, Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, а во второй половине 1990-х годов занимался шпионажем против США.

      Вторым фаворитом на должность главы Интерпола является гражданин Южной Кореи Ким Чен Янг, который сейчас исполняет обязанности президента Интерпола.

      Выборы Международной организации уголовной полиции должны состояться 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

      Что такое Интерпол? Это международная организация, которая помогает найти национальным правоохранительным органам стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью людей, которых объявили в розыск по подозрению. По уставу, бюро не имеет права вмешиваться или проводить политическую, военную, религиозную деятельность.

      как разворачиваются события вокруг главы интерпола:
      Теги: Новости политики Новости США Интерпол Майк Помпео
      Источник: 24 канал
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